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Гродно вышло на акцию солидарности

23.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гродно вышло на акцию солидарности

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  • 23.01.2021, 19:15
Гродно вышло на акцию солидарности

Субботний общий выход удался!

Белорусы массово вышли на субботние акции протеста. В стране — 168 день протестов.

- Крутые акции в столице сегодня прошли еще в районе Велозавода, Тракторном, Сухарево и квартале Правды, пишет телеграм-канал Nexta.

В Гродно на цепь солидарности выстроилась на Пушкина.

Первый общий выход в 2021 явно удался!

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Теги: Гродно
 
 
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Субботний общий выход удался!
 
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