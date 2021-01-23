Источник материала: Хартия'97

Гродно вышло на акцию солидарности 1 23.01.2021, 19:15

Субботний общий выход удался!

Белорусы массово вышли на субботние акции протеста . В стране — 168 день протестов.

- Крутые акции в столице сегодня прошли еще в районе Велозавода, Тракторном, Сухарево и квартале Правды, пишет телеграм-канал Nexta .

В Гродно на цепь солидарности выстроилась на Пушкина.

Первый общий выход в 2021 явно удался!

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