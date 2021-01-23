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Гродно вышло на акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
Гродно вышло на акцию солидарности
Субботний общий выход удался!
Белорусы массово вышли на
- Крутые акции в столице сегодня прошли еще в районе Велозавода, Тракторном, Сухарево и квартале Правды, пишет телеграм-канал
В Гродно на цепь солидарности выстроилась на Пушкина.
Первый общий выход в 2021 явно удался!
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Субботний общий выход удался!
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