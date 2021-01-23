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Названы лучшие продукты для оздоровления сердца

23.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названы лучшие продукты для оздоровления сердца

  • 23.01.2021, 19:10
Названы лучшие продукты для оздоровления сердца

Улучшить работу сердечно-сосудистой системы возможно за счет правильного питания.

Добавляйте в свой рацион побольше продуктов, которые выводят «вредный» холестерин и способствуют расслаблению кровеносных сосудов, пишет u-news.com.ua.

Картофель

Важную роль играет способ приготовления картофеля. Если хотите помочь сердцу, то употребляйте его отварным или запеченным, тогда он сможет обеспечить организм достаточным количеством калия. Этот минерал помогает вывести из организма избыточную жидкость, снижает давление, тем самым улучшая работу сердца.

Грецкие орехи, миндаль

Медики рекомендуют ежедневно употреблять горсть орехов (30 грамм), ведь этот продукт богат на различные витамины, антиоксиданты и другие вещества, которые поддерживают здоровье всего организма. Но особенно ценны грецкие орехи и миндаль для сердца, ведь они помогают снизить риск сердечных заболеваний на 35%. В их составе есть биологически активные соединения, обладающие противовоспалительным эффектом.

Семена льна

В рационе они могут стать лучшим источников лигнанов, относящихся к уникальному виду клетчатки, которая не распространена в пищевых продуктах. Лигнаны имеют волокнистую структуру, содержат биоактивные полифенолы, омега-3 жирную кислоту. Действие этой комбинации питательных веществ способствует снижению уровня холестерина и артериального давления.

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Улучшить работу сердечно-сосудистой системы возможно за счет правильного питания.
 
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