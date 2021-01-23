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В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина»
Источник материала: Хартия'97
В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина»
Именно там сейчас находится Алексей Навальный.
В Москве продолжается акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Часть протестующих, вытесненная силовиками с Пушкинской площади, вышла на бульварное кольцо и дошла до Трубной площади. Как сообщает с места событий
Прямо сейчас огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина». Не видно ни начала, ни конца толпы, пишет телеграм-канал
Отметим, что в Москве среди задержанных оказались Юлия Навальная, Любовь Соболь, Лев Шлосберг. Как передает «МБХ медиа», Юлию Навальную уже выпустили из отдела полиции.
Напомним, что 17 января Навальный вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем
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Именно там сейчас находится Алексей Навальный.
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