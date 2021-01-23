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В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина»

23.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина»

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  • 23.01.2021, 18:50
  • 2,050
В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина»

Именно там сейчас находится Алексей Навальный.

В Москве продолжается акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Часть протестующих, вытесненная силовиками с Пушкинской площади, вышла на бульварное кольцо и дошла до Трубной площади. Как сообщает с места событий «Эхо Москвы», силовики задерживают тех, кто стоит около зданий, а люди идут потоками в сторону метро и Садового кольца. В целом, отмечает корреспондент, задержания проходят жестко.


Прямо сейчас огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина». Не видно ни начала, ни конца толпы, пишет телеграм-канал «Баста». Именно там сейчас Находится Алексей Навальный.

Отметим, что в Москве среди задержанных оказались Юлия Навальная, Любовь Соболь, Лев Шлосберг. Как передает «МБХ медиа», Юлию Навальную уже выпустили из отдела полиции.

Напомним, что 17 января Навальный вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем арестован на 30 суток.

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