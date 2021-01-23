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Мядель, Новополоцк и партизаны минской Ангарской вышли на протест
Источник материала: Хартия'97
Мядель, Новополоцк и партизаны минской Ангарской вышли на протест
Белорусы четко говорят – нет диктатуре!
Белорусы массово вышли на
- Мядель и Новополоцк присоединились к общереспубликанской акции солидарности! А на легендарный мост на Ангарской партизаны сегодня выходили целых три раза, сообщает телеграм-канал
Протестующие заставили карателей побегать за собой, есть задержанные, но каждый раз на их место приходили новые люди.
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Белорусы четко говорят – нет диктатуре!
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