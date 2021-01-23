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«Вас внесли в базы»: к мужчине спустя пару месяцев после его задержания пришли взять биологические образцы

23.01.2021 19:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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25 октября в Гомеле юриста Олега и нескольких его приятелей задержали в парке омоновцы, которые сочли, что молодые люди участвовали в не согласованной с властями акции. Компанию привезли в милицию, но составлять протоколы не стали, ограничившись профилактической беседой. А спустя пару месяцев после этого случая к Олегу пришли для взятия биологических образцов. 

По словам юриста, которые приводит TUT.by, в конце декабря ему начали поступать звонки с просьбой явиться в Советский РОВД. В первый раз гомельчанина пригласили на «короткую беседу» по неизвестному поводу, на прошлой неделе его снова позвали в отдел, уже объяснив это тем, что якобы его мобильный «засветился» ночью 26 октября в месте, где горела подстанция (Олег утверждает, что его там и в то время не было). В обоих случаях мужчина отказался куда-либо идти, попросив прислать ему повестку.

Через несколько дней с Олегом связались вновь и предложили встретиться в любом удобном для него месте: юрист согласился увидеться с милицией рядом с офисом, где работает. «Пришел опер с конвертом и палочкой и сказал, что у него по мне данных нет, но, так как меня задерживали на акции и внесли в базы, со мной надо поработать, а именно — взять у меня биологические образцы, — рассказывает гомельчанин. — Я поинтересовался про свой процессуальный статус: являюсь ли я подозреваемым или обвиняемым, если да, то по какому уголовному делу? Если нет, то забор у меня биологических образцов возможен только с моего согласия, — и я отказываюсь». После этого милиционер ушел.

В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома сообщили, что эта ситуация никак не связана с задержанием гражданина на протесте. «Вероятно, сотрудник милиции намеревался отобрать биологический образец в рамках выполнения поручения РОСК по проверке одной из версий совершения какого-то преступления», — прокомментировал TUT.by официальный представитель УВД Виталий Пристромов.

 
Теги: Гомель
 
 
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25 октября в Гомеле юриста Олега и нескольких его приятелей задержали в парке омоновцы, которые сочли, что молодые люди участвовали в не согласованной с...
 
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