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«Вас внесли в базы»: к мужчине спустя пару месяцев после его задержания пришли взять биологические образцы
Источник материала: KYKY>
25 октября в Гомеле юриста Олега и нескольких его приятелей задержали в парке омоновцы, которые сочли, что молодые люди участвовали в не согласованной с властями акции. Компанию привезли в милицию, но составлять протоколы не стали, ограничившись профилактической беседой. А спустя пару месяцев после этого случая к Олегу пришли для взятия биологических образцов.
По словам юриста, которые
Через несколько дней с Олегом связались вновь и предложили встретиться в любом удобном для него месте: юрист согласился увидеться с милицией рядом с офисом, где работает. «Пришел опер с конвертом и палочкой и сказал, что у него по мне данных нет, но, так как меня задерживали на акции и внесли в базы, со мной надо поработать, а именно — взять у меня биологические образцы, — рассказывает гомельчанин. — Я поинтересовался про свой процессуальный статус: являюсь ли я подозреваемым или обвиняемым, если да, то по какому уголовному делу? Если нет, то забор у меня биологических образцов возможен только с моего согласия, — и я отказываюсь». После этого милиционер ушел.
В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома сообщили, что эта ситуация никак не связана с задержанием гражданина на протесте. «Вероятно, сотрудник милиции намеревался отобрать биологический образец в рамках выполнения поручения РОСК по проверке одной из версий совершения какого-то преступления», — прокомментировал TUT.by официальный представитель УВД Виталий Пристромов.
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«Вас внесли в базы»: к мужчине спустя пару месяцев после его задержания пришли взять биологические образцы
25 октября в Гомеле юриста Олега и нескольких его приятелей задержали в парке омоновцы, которые сочли, что молодые люди участвовали в не согласованной с...
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