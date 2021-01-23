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Параллели: «Это ж надо так постараться прожить жизнь, чтобы стать ходячим позором в собственной стране»
23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Нет, это не про Беларусь и БТ, а Россию и НТВ.
Московская Пушкинская 23 января. Фото EPA
– Съемочная группа НТВ снимает акцию на Пушкинской. Без бейджиков, без символики со своими логотипами, анонимно, –
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В субботу прошли акции поддержки: в Беларуси – всех политзаключенных, в России – Алексея Навального. Байнет весь день внимательно следил за событиями в стране-соседке,
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Параллели: «Это ж надо так постараться прожить жизнь, чтобы стать ходячим позором в собственной стране»
Нет, это не про Беларусь и БТ, а Россию и НТВ.
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