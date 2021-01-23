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Минчанин: заведующая почтовым отделением вызвала милицию из-за очереди (видео)

23.01.2021 20:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В телеграм-канале блогера Антона Мотолько появилось видео. На записи — почтовое отделение и сотрудники милиции внутри. Голос за кадром поясняет, что заведующая отделением на улице Янки Мавра в Минске вызвала ОМОН, «чтобы разогнать всех, кто хочет получить посылки».

Судя по всему, на почту заглянул все же не ОМОН, а сотрудники Департамента охраны. По словам мужчины, комментирующего запись, милицию вызвали под конец рабочего дня якобы потому, что работники почты не успевали обслужить всех клиентов, а те, видимо, были полны решимости дождаться своей очереди, несмотря на график работы заведения. Силовики, видимо, были призваны очистить помещение почты.

Onliner обратился за комментарием в МВД. Мы опубликуем его при первой возможности.

 
Теги: Минск
 
 
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В телеграм-канале блогера Антона Мотолько появилось видео. На записи — почтовое отделение и сотрудники милиции внутри. Голос за кадром поясняет, что заведующая...
 
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