Минчанин: заведующая почтовым отделением вызвала милицию из-за очереди (видео)

Источник материала: Onliner

В телеграм-канале блогера Антона Мотолько появилось видео. На записи — почтовое отделение и сотрудники милиции внутри. Голос за кадром поясняет, что заведующая отделением на улице Янки Мавра в Минске вызвала ОМОН, «чтобы разогнать всех, кто хочет получить посылки».

Судя по всему, на почту заглянул все же не ОМОН, а сотрудники Департамента охраны. По словам мужчины, комментирующего запись, милицию вызвали под конец рабочего дня якобы потому, что работники почты не успевали обслужить всех клиентов, а те, видимо, были полны решимости дождаться своей очереди, несмотря на график работы заведения. Силовики, видимо, были призваны очистить помещение почты.

Onliner обратился за комментарием в МВД. Мы опубликуем его при первой возможности.