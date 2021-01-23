Источник материала: Хартия'97

«Пока все инициативы чиновников АБФФ имеют обратный эффект» 23.01.2021, 20:33

Как ФИФА разбиралась в деле Шкурина, который отказался приезжать в сборную Беларуси из-за Лукашенко.

Эпопея с разборками АБФФ и Ильи Шкурина, отказавшегося приезжать в сборную Беларуси, пока в стране действует режим Лукашенко, подходит к концу, пишет для «Трибуны» Александр Ивулин





Если вы что-то забыли: боссы Дома футбола решили проучить нападающего ЦСКА за отказ явиться в расположение «молодежки» в августе и отправили в ФИФА документы с просьбой наказать своенравного форварда. На прошлой неделе международная организация рассмотрела «дело Шкурина» и… отвергла все претензии АБФФ в адрес футболиста.

Как игрок готовился к слушанию, как проходило заседание, кто защищал Шкурина в ФИФА и что ждет нападающего дальше? Эти вопросы задали агенту игрока Валерию Исаеву.





– Как вы отреагировали на желание боссов АБФФ наказать Илью Шкурина через ФИФА?

– Честно говоря, думал, что в федерации забыли про эту историю. Тем более после нее главный тренер национальной команды спокойно комментировал решение ведущих футболистов страны прекратить выступление за сборную, и никто не просил ФИФА их дисквалифицировать. События с Ильей происходили в начале лета, и, казалось, о них уже все забыли. Парень спокойно играл в ЦСКА, а федерация усиленно трудилась над новыми лимитами и запретами… Но по документам, которые позже пришли футболисту, АБФФ решила наказать Илью еще в августе. Запрос федерации в ФИФА говорит только о том, что люди не думали о последствиях для имиджа АБФФ и страны. Те, кто послали документы в ФИФА, поступили непрофессионально и легкомысленно. Им было важно именно в тот момент показать свою преданность и активность.

– Как ситуация развивалась дальше?

– Буквально за несколько недель до заседания в ФИФА на электронную почту Ильи и ЦСКА пришли письма с просьбой дополнительно разъяснить позицию игрока по этому вопросу. В установленные сроки и футболист, и клуб отправили в организацию необходимые письма. Ситуация была на контроле юристов ЦСКА, поэтому нам оставалось лишь ждать официального ответа ФИФА. Я не вмешивался в этот вопрос, но решил еще раз изучить регламент АБФФ. Там не сказано ничего о наказании игрока за то, что он не приехал в расположение сборной. В документе обозначен лишь алгоритм воздействия на клуб, если тот отказывается отпускать футболиста. То же самое сказано в международном регламенте: у футболиста нет обязанности выступать за сборную. В регламенте указано лишь то, что игрок должен уверенно и четко проинформировать о своем решении.

Вообще, если абстрагироваться от происходящего в нашей стране, то можно обратить внимание на простой нюанс. У футболиста есть контракт с клубом, где указаны его обязательства. Подписывая трудовое соглашение, он делает выбор. Если мы говорим об участии любого футболиста в играх за любую сборную, то здесь может быть много причин, по которым он может не хотеть выступать за национальную команду. С рождения у него нет обязанности играть за сборную своей страны. Выступление за национальную команду – почетная возможность, но не обязанность. Я уверен, государство должно создать такие условия для своих граждан, чтобы они хотели выступать за него. Это проблема не молодых ребят, а моего поколения и людей постарше. Это мы должны создавать в стране такие условия, чтобы молодежь хотела тут жить, играть за сборную и при звуках гимна держать руку на сердце.

А что касается упреков и мнения наших «звездных» специалистов, мол, сборная играет для народа… Таким людям хочется задать несколько простых вопросов. Откуда вам знать про мнение любителей футбола? Когда в последний раз вы реально общались с простыми болельщиками? На какой площадке это происходило? На непонятно почему закрытых тренировках? На сборах в шикарных отелях в теплых странах? В закрытых VIP-ложах? В общедоступных социальных сетях?

– Лично вы волновались, что ФИФА может дисквалифицировать вашего подопечного?

– Конечно, были такие моменты. В состав ФИФА входит около 200 стран. Далеко не все из них приверженцы демократического пути развития. На примере ситуации с чемпионатом мира по хоккею мы видели, что у одного человека может быть одна точка зрения, а у второго – другая. Разумеется, я надеялся на лучшее, но стопроцентной уверенности, что в ФИФА станут на сторону футболиста, не было.





– Как проходило заседание по делу Ильи? Футболист на нем присутствовал?

– Нет, его не приглашали. Работа в ФИФА выстроена по современным технологиям. Конкретные комитеты запрашивают необходимые документы. В нужный момент получают официальные бумаги, анализируют их и принимают решение. Это очень грамотно с точки зрения оперативности и эффективности. Зачем нужны дополнительные разъяснения в ситуации, где позиции сторон предельно понятны? Поверьте, нам не хотелось кому-то что-то доказать. Просто по-человечески был очень рад за Илью. Он – живой человек, и, понятное дело, переживал эту ситуацию.

– В процессе разбирательств Илья не пожалел о своем заявлении?

– Признаюсь, позиция этого парня меня мотивирует. Еще несколько лет назад я не предполагал, что молодые ребята могут так относиться к себе, своему окружению и обстановке в стране. Наверняка многие думают, что в такой позиции Ильи велика моя заслуга. Это не совсем так. Просто я даю молодому человеку много информации, делюсь жизненным опытом. Мы часто говорим о том, что может случиться с его карьерой, его жизнью, но решение всегда остается за ним. Очень рад, что сейчас Илья может спокойно строить свою карьеру и играть в клубе, с которым у него трудовые отношения. Надеюсь, в этом вопросе поставлена точка.

– А что касается сборной?

– Мне кажется, что в интересах всех сторон сделать правильные и разумные выводы из этой ситуации. Пока все решения и инициативы чиновников АБФФ имеют обратный эффект и для страны, и для тех, кто их туда делегировал.





– Но проблема с отсрочкой от армии у Ильи все еще существует.

– Мне кажется, тут не происходит ничего сверхъестественного. В нашей стране есть положение, по которому футболисты национальной и молодежной сборных на время выступления за эти команды освобождаются от службы в армии. АБФФ вычеркнуло из этих списков Шкурина, и сейчас он обычный призывник. В Беларуси так, а в той же Армении все игроки «молодежки» без исключения проходят военную службу, но делают это в одном месте и в конкретное время. При этом от своих друзей, которые тренируют эти сборные, я знаю, что ребята служат осознанно и не ищут причин для «отмазок». Просто у нас так пугают этой армией… Тогда возникает вопрос: куда вы хотите отправить парня – в армию или еще куда-то?

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