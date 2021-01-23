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В Москве демонстранты дошли до «Матросской тишины», где сидит Навальный
Источник материала: Хартия'97
В Москве демонстранты дошли до «Матросской тишины», где сидит Навальный
Там много прессы, улица около СИЗО оцеплена.
Десятки тысяч россиян вышли сегодня на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального
В Москве демонстранты дошли до следственного изолятора «Матросская тишина», где сидит Навальный. Там много прессы, улица около СИЗО полностью оцеплена, пишет телеграм-канал
Полицейские жестко задерживают людей.
Ворота «Матросской тишины», где сидит Навальный, перегородили грузовиком.
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Там много прессы, улица около СИЗО оцеплена.
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