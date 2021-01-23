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Цепи солидарности в минской Серебрянке собрались сразу в нескольких местах
Источник материала: Хартия'97
Цепи солидарности в минской Серебрянке собрались сразу в нескольких местах
В Беларуси — 168 день непрерывных протестов.
Белорусы массово вышли на
- Цепи солидарности в Серебрянке сегодня собрались сразу в нескольких местах. Читатели сообщают телеграм-каналу
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В Беларуси — 168 день непрерывных протестов.
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