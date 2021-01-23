«Первая общенациональная акция в 2021-м». Сегодня протестовать вышли снова тысячи беларусов: вот как это выглядело

Источник материала: KYKY

Сегодня в Беларуси тысячи людей в разных уголках страны снова вышли на протест, который анонсировался как «первая общенациональная акция в 2021-м», был посвящен политическим заключенным — и в конечном итоге стал одним из самых массовых за последнее время. В основном беларусы выстраивались в цепи солидарности у дорог, держа БЧБ-флаги, но некоторые маршировали по своим районам. МВД уже успело назвать акции «немногочисленными», но отчиталось о задержании ста человек только в Минске. О том, как в эту субботу неутомимые демонстранты вновь боролись за свободу и за «право людьми зваться», смотрите в нашем материале.