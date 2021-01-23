﻿ «Первая общенациональная акция в 2021-м». Сегодня протестовать вышли снова тысячи беларусов: вот как это выглядело. 21.by
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«Первая общенациональная акция в 2021-м». Сегодня протестовать вышли снова тысячи беларусов: вот как это выглядело

23.01.2021 20:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Беларуси тысячи людей в разных уголках страны снова вышли на протест, который анонсировался как «первая общенациональная акция в 2021-м», был посвящен политическим заключенным — и в конечном итоге стал одним из самых массовых за последнее время. В основном беларусы выстраивались в цепи солидарности у дорог, держа БЧБ-флаги, но некоторые маршировали по своим районам. МВД уже успело назвать акции «немногочисленными», но отчиталось о задержании ста человек только в Минске. О том, как в эту субботу неутомимые демонстранты вновь боролись за свободу и за «право людьми зваться», смотрите в нашем материале. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Беларуси тысячи людей в разных уголках страны снова вышли на протест, который анонсировался как «первая общенациональная акция в 2021-м», был посвящен...
 
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