На акциях протеста в Минске в воскресенье задержано более 120 человек

Правозащитники и волонтеры выяснили фамилии более 120 задержанных на сегодняшних акциях протеста в Минске.





По данным spring96.org в том числе около 50 женщин, среди которых две активистки инициативы «Уличная медицина». Сообщается также, что в Михайловском сквере произошли задержания во время раздачи еды нищим в рамках инициативы «Еда вместо бомб». Активистов доставили в Октябрьский РУВД, получателей помощи — в Ленинский.

Информация о задержаниях поступила также из Бреста (более 10 человек) и Молодечно (один).

Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» приводит данные 139 человек.