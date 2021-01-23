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На акциях протеста в Минске в воскресенье задержано более 120 человек

23.01.2021 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники и волонтеры выяснили фамилии более 120 задержанных на сегодняшних акциях протеста в Минске.

На акциях протеста в Минске в воскресенье задержано более 120 человек

По данным spring96.org в том числе около 50 женщин, среди которых две активистки инициативы «Уличная медицина». Сообщается также, что в Михайловском сквере произошли задержания во время раздачи еды нищим в рамках инициативы «Еда вместо бомб». Активистов доставили в Октябрьский РУВД, получателей помощи — в Ленинский.

Информация о задержаниях поступила также из Бреста (более 10 человек) и Молодечно (один).

Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» приводит данные 139 человек.

Ранее минская милиция сообщила, что сегодня на территории города «проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек», задержано около 100 «наиболее активных лиц».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Правозащитники и волонтеры выяснили фамилии более 120 задержанных на сегодняшних акциях протеста в Минске.
 
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