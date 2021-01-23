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На акциях протеста в Минске в воскресенье задержано более 120 человек
Источник материала: Навiны
Правозащитники и волонтеры выяснили фамилии более 120 задержанных на сегодняшних акциях протеста в Минске.
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Информация о задержаниях поступила также из Бреста (более 10 человек) и Молодечно (один).
Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных»
Ранее минская милиция
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Правозащитники и волонтеры выяснили фамилии более 120 задержанных на сегодняшних акциях протеста в Минске.
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