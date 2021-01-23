Павловский: «Защитили Навального от повторной попытки убийства»

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Российский политолог — о событиях субботы по всей стране.





Казань, 23 января 2021 года. Фото Reuters

— Навального надо было защитить от повторной попытки убийства. И в этом смысле это сработало. Его сейчас стало очень опасно трогать, — сказал Глеб Павловский в эфире Эха Москвы . — Теперь это хорошо видно. А остальные вопросы – будет ли ему легче проводить свои политические мероприятия, будет ли легче его движению – это уже следующее.

Как считает политолог, эти акции были особенными из-за неожиданного массового выхода людей во всех городах России:

— Это было не так, как во время Болотной площади, когда вышли только Москва и Петербург, а остальные молчали. И эта всеобщая мобилизация складывается из двух обстоятельств – возвращения Навального и выпуска его фильма.

Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, 30% граждан вышли на протесты впервые:

— Если дойдет до 50% — это будет серьезный перелом. И сейчас те, кто разослал по регионам план работы – там в штабе несомненно хватаются за голову, потому что они подняли страну и теперь должны объяснить Путину, зачем они это сделали.

При этом Павловский подчеркнул, что «не надо ждать, что это станет началом либерализации или перестройки»:

— Это определенный структурированный аппаратный хаос, и кто-то здесь выигрывает, а кто-то проигрывает. И Путин может сейчас решать до некоторой степени, кто виноват.