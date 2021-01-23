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Павловский: «Защитили Навального от повторной попытки убийства»
23.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский политолог — о событиях субботы по всей стране.
Казань, 23 января 2021 года. Фото Reuters
— Навального надо было защитить от повторной попытки убийства. И в этом смысле это сработало. Его сейчас стало очень опасно трогать, — сказал Глеб Павловский в эфире
Как считает политолог, эти акции были особенными из-за неожиданного массового выхода людей во всех городах России:
— Это было не так, как во время Болотной площади, когда вышли только Москва и Петербург, а остальные молчали.
Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, 30% граждан вышли на протесты впервые:
— Если дойдет до 50% — это будет серьезный перелом. И сейчас те, кто разослал по регионам план работы – там в штабе несомненно хватаются за голову, потому что они подняли страну и теперь должны объяснить Путину, зачем они это сделали.
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При этом Павловский подчеркнул, что «не надо ждать, что это станет началом либерализации или перестройки»:
— Это определенный структурированный аппаратный хаос, и кто-то здесь выигрывает, а кто-то проигрывает. И Путин может сейчас решать до некоторой степени, кто виноват.
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Российский политолог — о событиях субботы по всей стране.
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