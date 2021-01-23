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До 50 тысяч человек вышли на акцию протеста в поддержку Навального в Москве
Источник материала: Навiны
Число участников акции протеста в Москве 23 января составило до 50 тысяч человек. Такую цифру называет Фонд борьбы с коррупцией.
По данным «Белого счетчика», на улицы российской столицы сегодня вышло 15-20 тысяч человек — это рекордное число протестующих на несогласованном митинге в Москве за последние восемь лет.
По данным МВД, на акцию на Пушкинской площади с требованием освободить Алексея Навального пришли четыре тысячи человек.
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Как сообщает «ОВД-Инфо», в Москве задержали 795 человек, полиция действовала жестко. По всей России на митингах задержали 2131 человека — это рекордное число задержанных на акциях протеста за последние несколько лет. Задержания проходили более чем в 100 городах.
Российские государственные агентства сообщают о более чем 40 пострадавших сотрудниках силовых ведомств. В некоторых городах полицейских активно забрасывали снежками.
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Число участников акции протеста в Москве 23 января составило до 50 тысяч человек. Такую цифру называет Фонд борьбы с коррупцией.
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