Источник материала: Хартия'97

Акции солидарности c белорусами прошли во многих городах мира 23.01.2021, 21:07

Фото: «Радыё Свабода»

Яркие фото и видео с акций.

Акции солидарности с белорусами сегодня прошли в польском Белостоке, Варшаве, Гданьск и Кракове, а также в Мадриде, Милане, Санкт-Петербурге, Франкфурте, Копенгагене и даже в Претории, пишет «Радыё Свабода» .

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