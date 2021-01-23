|
Акции солидарности c белорусами прошли во многих городах мира
Источник материала: Хартия'97
Акции солидарности c белорусами прошли во многих городах мира
Яркие фото и видео с акций.
Акции солидарности с белорусами сегодня прошли в польском Белостоке, Варшаве, Гданьск и Кракове, а также в Мадриде, Милане, Санкт-Петербурге, Франкфурте, Копенгагене и даже в Претории, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Яркие фото и видео с акций.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)