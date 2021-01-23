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«МБХ медиа»: В акциях в поддержку Навального по всей РФ приняли участие минимум 110 тысяч человек

23.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«МБХ медиа»: В акциях в поддержку Навального по всей РФ приняли участие минимум 110 тысяч человек

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  • 23.01.2021, 20:55
«МБХ медиа»: В акциях в поддержку Навального по всей РФ приняли участие минимум 110 тысяч человек
Фото: Reuters

Больше всего людей вышло на улицы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые сегодня проходят по всей России, приняли участие как минимум 110 тысяч человек, подсчитало “МБХ медиа” на основе данных корреспондентов и собеседников в регионах.

Больше всего людей вышло на улицы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В Москве, по подсчетам корреспондента, на Пушкинской площади и в окрестностях находится как минимум 10 тысяч человек. При этом Reuters оценивает число собравшихся как минимум в 40 тысяч. В Петербурге, по разным оценкам, на прогулку вышли от 10 до 20 тысяч человек. В Екатеринбурге корреспондент “МБХ медиа” оценил число собравшихся в 5 тысяч человек. В штабе Навального назвали цифру в 15 тысяч.

При подсчете мы использовали минимальные оценки. Если исходить из максимальных оценок числа участников в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, число участников акций протеста в России превысит 160 тысяч человек.

Тысячи людей вышли на улицы городов Дальнего Востока и Сибири. Во Владивостоке — 3500 человек, в Хабаровске — 1000, в Иркутске — 3000, в Новосибирске — 4000, в Красноярске — 2500, в Томске — 3000, в Кемерове — 1500.

В Тюмени поддержать Навального пришли 1500 человек, в Уфе — 2500, в Челябинске — 5000, в Самаре — 3000, в Архангельске — 3000. Акции прошли практически во всех городах, в которых они были запланированы.

Меньше всего людей вышло на улицы Йошкар-Олы (200 человек), Махачкалы (200 человек) и Анапы (200 человек). В Геленджике, который находится рядом с дворцом Путина, на акцию пришли также около 200 человек.

Согласно последним актуальным данным “ОВД-Инфо”, по всей России задержали более 1300 человек, в том числе как минимум 18 журналистов.

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Больше всего людей вышло на улицы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
 
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