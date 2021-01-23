ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы лучшие продукты для вечернего перекуса

23.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Названы лучшие продукты для вечернего перекуса

  • 23.01.2021, 20:48
  • 1,146
Названы лучшие продукты для вечернего перекуса

Один из них — орехи.

Четко соблюдать диету и даже просто правильно питаться довольно сложно в ритме современной жизни. Как быть, если вы пропустили ужин, сообщает newsyou.info.

Муки голода — плохой помощник для худеющих. Как считают специалисты, чем меньше вы страдаете, тем лучше будет результат. Даже если все ваши приемы пищи уже позади и пора ложиться спать, но желудок сводит от голода, лучше немного перекусить.

Для позднего перекуса подойдет горсть орехов, смузи из свежих фруктов, ягод или овощей, нежирные молочные продукты. Например, можно перекусить 30 граммами миндаля и стаканом кефира. Это гарантированно снимет чувство голода.

Если вы пропустили ужин, но до сна еще не менее двух часов, можно скушать вареную куриную грудку или порцию морепродуктов, кашу из цельных злаков, порцию творога, вареное яйцо.

В случае, когда ложиться вам уже скоро, лучше обойтись стаканом кефира и небольшим количество орехов, свежих фруктов или овощей.

Для поздних перекусов держите в холодильнике максимально малокалорийные фрукты и овощи. Например, прекрасно перебьют чувство голода, но при этом содержат мало калорий, яблоки, стебли сельдерея, огурцы.

От сладких фруктов, вроде груш или дыни, перед сном лучше отказаться. Категорически не рекомендуется перекусывать соленой и жирной пищей — это не только навредит диете, но и грозит сказаться на самочувствии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Срок содержания Эдуарда Бабарико под стражей продлен до 18 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by