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На Гомельщине увеличивается количество вакансий благодаря малому бизнесу
Источник материала: ОНТ
Когда государство и бизнес – деловые партнёры. Почти 600 новых предприятий появились в Гомельской области в прошлом году. Треть из них – в производственной сфере. В основном, это частные инициативы: с помощью исполкомов оригинальные идеи трансформируются в серьёзные проекты малого и среднего бизнеса, на долю которых сегодня приходится каждое третье созданное в регионе рабочее место.
Это первая и пока единственная в регионе мини-гидроэлектростанция. Полностью частный проект на реке Ипуть – прямо в центре Добруша. Источник «зеленой» энергии, который не требует топлива и не загрязняет окружающую среду, стабильно вырабатывает 450 киловатт электроэнергии в час. Для этого здесь установлены три большие турбины.
Любой бизнес начинается с хорошей идеи. Здесь с этим попали прямо в точку – ещё и конкурентов нет. К тому же, для размещения станции идеально подошла существующая плотина: когда-то её построили для снабжения водой местной бумажной фабрики. В штате мини ГРЭС - 5 человек, все из Добруша: режим хоть и автоматический, следить за работой оборудования приходится круглосуточно.
Примеров успешного негосударственного бизнеса на Гомельщине становится всё больше. В 2020-м в регионе создано около 600 новых частных предприятий. А это не только постоянно растущий экспорт, но и налоговые поступления. По статистике каждый пятый рубль в областном бюджете – от «частника». Поэтому ему в регионе не просто дают развиваться, но и поддерживают, создавая необходимые условия. У исполкомов есть разные варианты помощи юрлицам. От безвозмездных субсидий и недорогой аренды помещений – бизнесу поменьше, до льгот и преференций – крупным игрокам.
Когда бизнес с нуля – легко не бывает. Открыть – не так уж сложно, важно начать зарабатывать. Цех Артёма Потапнёва производит полуфабрикаты - фарш, пельмени, голубцы. Для этого предприниматель по выгодной цене взял в аренду помещение в 300 квадратных метров, сделал ремонт, закупил оборудование. Путь от идеи до готового продукта, который теперь хорошо знают и в соседних районах, занял около полугода.
Пять рабочих мест – на старте, еще столько же – в планах. Собираются расширять ассортимент – вареники, беляши, хинкали. Казалось бы, ничего оригинального. Но в этом цехе точно знают, как отличаться от конкурентов. Будут использовать проверенные временем рецепты опытных технологов.
По оценкам экспертов, малый бизнес эффективнее приспосабливается к любым условиям. Неслучайно это один из главных поставщиков вакансий. Численность персонала в частных компаниях – в среднем от пяти до ста человек. Ежегодно небольшие предприятия дают работу почти трём тысячам жителей региона.
Сегодня на Гомельщине – свыше 9 тысяч вакансий. При этом официально безработных - ровно в девять раз меньше. Получается, найти себе применение можно, если есть желание. государство продолжит помогать малому бизнесу - с обязательным условием: создавать рабочие места. Ожидается, что до конца 2021-го авторы интересных проектов откроют в регионе ещё около 500 новых частных предприятий.
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Когда государство и бизнес – деловые партнёры. Почти 600 новых предприятий появились в Гомельской области в прошлом году. Треть из них – в производственной сфере. В...
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