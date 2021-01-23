На Гомельщине увеличивается количество вакансий благодаря малому бизнесу

Источник материала: ОНТ

Когда государство и бизнес – деловые партнёры. Почти 600 новых предприятий появились в Гомельской области в прошлом году. Треть из них – в производственной сфере. В основном, это частные инициативы: с помощью исполкомов оригинальные идеи трансформируются в серьёзные проекты малого и среднего бизнеса, на долю которых сегодня приходится каждое третье созданное в регионе рабочее место.





Это первая и пока единственная в регионе мини-гидроэлектростанция. Полностью частный проект на реке Ипуть – прямо в центре Добруша. Источник «зеленой» энергии, который не требует топлива и не загрязняет окружающую среду, стабильно вырабатывает 450 киловатт электроэнергии в час. Для этого здесь установлены три большие турбины.

Любой бизнес начинается с хорошей идеи. Здесь с этим попали прямо в точку – ещё и конкурентов нет. К тому же, для размещения станции идеально подошла существующая плотина: когда-то её построили для снабжения водой местной бумажной фабрики. В штате мини ГРЭС - 5 человек, все из Добруша: режим хоть и автоматический, следить за работой оборудования приходится круглосуточно.

Александр Пахомов, директор предприятия «ДобГидроИнвест»: «Мы вышли процентов на 80 рабочей мощности, за счёт воды – вроде как уровень повышается – у нас повышается и выработка. На сегодняшний день мы 8 тысяч киловатт суточно выдаём в сеть, в сети у нас потребитель – «Гомельэнерго».

Примеров успешного негосударственного бизнеса на Гомельщине становится всё больше. В 2020-м в регионе создано около 600 новых частных предприятий. А это не только постоянно растущий экспорт, но и налоговые поступления. По статистике каждый пятый рубль в областном бюджете – от «частника». Поэтому ему в регионе не просто дают развиваться, но и поддерживают, создавая необходимые условия. У исполкомов есть разные варианты помощи юрлицам. От безвозмездных субсидий и недорогой аренды помещений – бизнесу поменьше, до льгот и преференций – крупным игрокам.

Геннадий Мальцев, заместитель председателя Добрушского райисполкома «Десятый декрет сегодня есть, где созданы условия такие: предоставляется земельный участок без аукциона, льготы по налогам, льготы на поставки оборудования – заключается инвестиционный договор, но, конечно, и условия есть определённые. Это очень такой рычаг для развития особенно серьёзных производств».

Когда бизнес с нуля – легко не бывает. Открыть – не так уж сложно, важно начать зарабатывать. Цех Артёма Потапнёва производит полуфабрикаты - фарш, пельмени, голубцы. Для этого предприниматель по выгодной цене взял в аренду помещение в 300 квадратных метров, сделал ремонт, закупил оборудование. Путь от идеи до готового продукта, который теперь хорошо знают и в соседних районах, занял около полугода.

Артём Потапнёв, директор частного предприятия г.Добруша: «По своим магазинам начали продавать, люди начали спрашивать больше, и мы уже вышли на другие сети. Когда попробуешь вкусное, хорошее, когда всё делается своими руками, люди всё равно выбирают то, что получше, ничего нет лучше натурального».

Пять рабочих мест – на старте, еще столько же – в планах. Собираются расширять ассортимент – вареники, беляши, хинкали. Казалось бы, ничего оригинального. Но в этом цехе точно знают, как отличаться от конкурентов. Будут использовать проверенные временем рецепты опытных технологов.

Ирина Коновалова, технолог частного предприятия г.Добруша: «У частника подход более такой конкретный, более взвешенный. Ну, я надеюсь, что перспективы будут, что мы будем больше выпускать, и нашу продукцию будут брать, наша продукция – без никаких добавок, рецептура – чисто всё натуральное».

По оценкам экспертов, малый бизнес эффективнее приспосабливается к любым условиям. Неслучайно это один из главных поставщиков вакансий. Численность персонала в частных компаниях – в среднем от пяти до ста человек. Ежегодно небольшие предприятия дают работу почти трём тысячам жителей региона.

Иван Шаповалов, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Добрушского райисполкома: «Частный бизнес предоставляет нам заявки, конечно, это происходит довольно часто, управлением они рассматриваются, размещаются в республиканскую базу в интернете – и направляем людей, подбираем, активно работаем. Я думаю, уже от тех принципов, которые были раньше и когда люди боялись идти в малый бизнес, мы уже отошли. Малый бизнес вышел на более современный уровень, и сегодня это уже достойный работодатель, который может обеспечить работника всеми социальными гарантиями и достойным уровнем оплаты труда».

Сегодня на Гомельщине – свыше 9 тысяч вакансий. При этом официально безработных - ровно в девять раз меньше. Получается, найти себе применение можно, если есть желание. государство продолжит помогать малому бизнесу - с обязательным условием: создавать рабочие места. Ожидается, что до конца 2021-го авторы интересных проектов откроют в регионе ещё около 500 новых частных предприятий.

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