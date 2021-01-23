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В Карелии во время ралли машина влетела в толпу зрителей
Источник материала: ОНТ
Во время ралли «Карелия-2021» водитель одной из машин, участвующих в гонке, потерял управление и влетел в толпу зрителей. Об этом
Кадры позволяют увидеть, как машину сначала заносит, потом переворачивает, после чего та вылетела с дороги.
В результате инцидента пострадали двое жителей Санкт-Петербурга, обошлось без погибших, сообщили в Минздраве Карелии. Остальные зрители успели отбежать подальше.
Автор видео, разместивший его в соцсети, рассказал, что незадолго до аварии предупредил собравшихся на опасном месте людей о возможной опасности, так как имеет большой опыт съемки на этом участке трассы. Его не послушали.
Пострадавших с травмами средней тяжести госпитализировали.
Фото: скриншот из видео
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Во время ралли «Карелия-2021» водитель одной из машин, участвующих в гонке, потерял управление и влетел в толпу зрителей. Об этом сообщает ИА Республика Карелия....
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