В Карелии во время ралли машина влетела в толпу зрителей

Источник материала: ОНТ

Во время ралли «Карелия-2021» водитель одной из машин, участвующих в гонке, потерял управление и влетел в толпу зрителей. Об этом сообщает ИА Республика Карелия.

Кадры позволяют увидеть, как машину сначала заносит, потом переворачивает, после чего та вылетела с дороги.

В результате инцидента пострадали двое жителей Санкт-Петербурга, обошлось без погибших, сообщили в Минздраве Карелии. Остальные зрители успели отбежать подальше.

Автор видео, разместивший его в соцсети, рассказал, что незадолго до аварии предупредил собравшихся на опасном месте людей о возможной опасности, так как имеет большой опыт съемки на этом участке трассы. Его не послушали.

Пострадавших с травмами средней тяжести госпитализировали.

Фото: скриншот из видео





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