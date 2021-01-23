В Нигерии взорвалась машина, перевозившая газ: погибли 30 человек

Источник материала: ОНТ

Несчастный случай в Нигерии унес жизни не менее 30 человек – взорвалась машина, перевозившая газ. Об этом сообщает местная газета The Nation.

Трагедия произошла вечером в пятницу 22 января на газозаправочной станции в городе Агборе, расположенной на юге страны. Сообщается, что 17 человек госпитализированы с сильными ожогами. Многие из погибших были местными жителями, дома которых располагались недалеко от станции.

Взрыв стал причиной пожара, который разрушил 30 домов, расположенных недалеко от места происшествия. О причинах случившегося пока ничего не известно.

Фото legit9ja.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram