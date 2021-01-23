Белорусские биатлонисты заняли 13-е место в мужской эстафете в Антхольце

Источник материала: ОНТ

В Антхольце продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня состоялись две гонки, в которых принимали участие и белорусские спортсмены.

Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на 7-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Второй стала Норвегия, третьей — Россия.

Французы опередили норвежцев на финише. Йоханес Бё проиграл Эмильену Жаклену меньше секунды. За «бронзу» тоже борьба была до последних метров дистанции. Эдуард Латыпов обошел немца Бенедикта Долля на 4 секунды. Белорусские биатлонисты эстафетную гонку провалили, заняв 13-е место. Причем наша сборная обошлась без штрафных кругов, но использовала 11 дополнительных патронов. Всего в гонке участвовали 24 команды.

А первыми сегодня в Антхольце на дистанцию вышли женщины. Открывала соревновательную программу гонка с массовым стартом. В состав участников попала и Динара Алимбекова. К сожалению, белоруска не справилась со стрельбой. На огневых рубежах она допустила 8 промахов и в итоге заняла 30 место. А победу одержала Жюли Симон из Франции. Второй финишировала Ханна Оберг из Швеции, третья – австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Завершится 7-й этап Кубка мира завтра. В воскресенье в Антхольце пройдут женская эстафета и мужской масс-старт.

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