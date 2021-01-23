Новый транспортный налог: чем он отличается от госпошлины и кому его не нужно платить?

Источник материала: ОНТ

Настоящий ажиотаж в первый месяц нового года – на белорусских станциях диагностики. Поток желающих пройти техосмотр по сравнению с январём 2020-го вырос в 10 раз. Одна из основных причин такой активности – отмена дорожного сбора. Вместо неё введён транспортный налог, который отвязали от техосмотра. Чем он выгодно отличается от госпошлины, а кому и вовсе не нужно платить?





С нового года в Беларуси введён транспортный налог, который заменил госпошлину, привязанную к техосмотру.

Сегодня на диагностических станциях техобслуживания ажиотаж. В длинные очереди выстроились автовладельцы, у которых вот-вот истечет срок действия разрешения на участие транспортных средств в дорожном движении, а также те, кто долгое время игнорировал это правило и катался без техосмотра.

Дорожный сбор ( в простонародье налог на дороги) раньше платили при получении техосмотра. Суммы были до неприличия большие, поэтому многие всячески избегали уплаты госпошлины и соответственно не являлись на диагностические станции, выбирая из двух зол наименьшую, а именно оплату штрафа ГАИ.

Михаил Ващенко, начальник управления Гостехосмотра Беларуси: «Отдельные автовладельцы до конца декабря 2020 г. объясняли исключительно отсутствие техосмотра это дорожным сбором, который предполагалось платить. Причем сбор оплачивался на год или на два вперёд что не устраивало автовладельцев и теперь этот порядок урегулирован я полагаю, что он очень удобен для граждан по окончании практически года заплатить за транспортное средство. Причём он оплачивается на год. То есть сколько отъездил, и, пожалуйста, заплати транспортный налог, поэтому вот такая вот оживлённость у нас на диагностических станциях присутствует».

Старая система с 1 января уже не действует. В Налоговый кодекс внесли изменения, появилась отельная статья, посвященная транспортному налогу. По новым правилам, это отдельный платеж, контроль за которым устанавливает налоговая инспекция. Объекты налогообложения – все транспортные средства, состоящие на учете в ГАИ. Их в стране около четырех миллионов. Причем владельцу нескольких транспортных средств придется заплатить за каждое. Например, за мотоцикл, легковушку, грузовик. Размер налога будет зависеть от массы транспортного средства.

В данном случае нужно написать заявление в ГАИ, советуют эксперты. Не имеющим на руках документов, подтверждающих снятие автомашины с учета, будет начислен налог. В аналогичной ситуации окажутся хозяева старых авто, брошенных, но не потерянных. В отношении транспортного налога существуют пониженные ставки. Так, сумма налога уменьшается наполовину для транспортных средств, которые зарегистрированы за ветеранами, инвалидами 1-2 группы и лицами, достигшими пенсионного возраста. Но только при наличии у них действительного водительского удостоверения соответствующей категории. Для инвалидов третьей группы ставка налогов будет понижена на 25%.

Тем, кто в прошлом году оплатил госпошлину, проходя техосмотр, транспортный налог начислят только за период после истечения допуска. Квитанция из налоговой придет на почтовый адрес к первому сентября. Рассчитаться можно онлайн или через банк не позднее 15 ноября года следующего после отчетного.

Не стоит забывать, что транспортный налог идет на поддержание состояния дорог. И он взимается с автомобилистов во всех развитых странах.

Насколько действенным будет новшество в Беларуси, выяснится в ближайшие полтора года с небольшим, когда налоговая служба станет рассылать первые уведомления на уплату транспортного налога за этот 2021 год.

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