|
Новый транспортный налог: чем он отличается от госпошлины и кому его не нужно платить?
Источник материала: ОНТ
Настоящий ажиотаж в первый месяц нового года – на белорусских станциях диагностики. Поток желающих пройти техосмотр по сравнению с январём 2020-го вырос в 10 раз. Одна из основных причин такой активности – отмена дорожного сбора. Вместо неё введён транспортный налог, который отвязали от техосмотра. Чем он выгодно отличается от госпошлины, а кому и вовсе не нужно платить?
С нового года в Беларуси введён транспортный налог, который заменил госпошлину, привязанную к техосмотру.
Сегодня на диагностических станциях техобслуживания ажиотаж. В длинные очереди выстроились автовладельцы, у которых вот-вот истечет срок действия разрешения на участие транспортных средств в дорожном движении, а также те, кто долгое время игнорировал это правило и катался без техосмотра.
Дорожный сбор ( в простонародье налог на дороги) раньше платили при получении техосмотра. Суммы были до неприличия большие, поэтому многие всячески избегали уплаты госпошлины и соответственно не являлись на диагностические станции, выбирая из двух зол наименьшую, а именно оплату штрафа ГАИ.
Старая система с 1 января уже не действует. В Налоговый кодекс внесли изменения, появилась отельная статья, посвященная транспортному налогу. По новым правилам, это отдельный платеж, контроль за которым устанавливает налоговая инспекция. Объекты налогообложения – все транспортные средства, состоящие на учете в ГАИ. Их в стране около четырех миллионов. Причем владельцу нескольких транспортных средств придется заплатить за каждое. Например, за мотоцикл, легковушку, грузовик. Размер налога будет зависеть от массы транспортного средства.
В данном случае нужно написать заявление в ГАИ, советуют эксперты. Не имеющим на руках документов, подтверждающих снятие автомашины с учета, будет начислен налог. В аналогичной ситуации окажутся хозяева старых авто, брошенных, но не потерянных. В отношении транспортного налога существуют пониженные ставки. Так, сумма налога уменьшается наполовину для транспортных средств, которые зарегистрированы за ветеранами, инвалидами 1-2 группы и лицами, достигшими пенсионного возраста. Но только при наличии у них действительного водительского удостоверения соответствующей категории. Для инвалидов третьей группы ставка налогов будет понижена на 25%.
Тем, кто в прошлом году оплатил госпошлину, проходя техосмотр, транспортный налог начислят только за период после истечения допуска. Квитанция из налоговой придет на почтовый адрес к первому сентября. Рассчитаться можно онлайн или через банк не позднее 15 ноября года следующего после отчетного.
Не стоит забывать, что транспортный налог идет на поддержание состояния дорог. И он взимается с автомобилистов во всех развитых странах.
Насколько действенным будет новшество в Беларуси, выяснится в ближайшие полтора года с небольшим, когда налоговая служба станет рассылать первые уведомления на уплату транспортного налога за этот 2021 год.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоящий ажиотаж в первый месяц нового года – на белорусских станциях диагностики. Поток желающих пройти техосмотр по сравнению с январём 2020-го вырос в 10 раз....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)