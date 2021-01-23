На смену сильным морозам пришла аномальная оттепель. Температурные «качели» объясняет синоптик Дмитрий Рябов

Источник материала: ОНТ

Не успели белорусы приспособиться к морозам, как снова температура скатилась к нулю. Что это было и как с этим жить, расскажет Дмитрий Рябов.



Январь 2020-го запомнился как самый теплый за весь период метеонаблюдений, а январь этого года войдет в историю своими температурными контрастами. Месяц начался с аномально теплой погоды, среднесуточное значение температуры в отдельные дни превышало многолетние показатели на 6-8 градусов. Пасмурно, снег, переходящий в дождь, гололедные явления. Такая погода продержалась до конца первой декады. Но затем случилась так называемое ультраполярное вторжение – и нас накрыла стужа. Морозы стали крепчать. Местами при прояснениях воздух охлаждался до -28°C, а северный ветер усиливал ощущение холода.

Далее атмосфера устроила нам самые настоящие качели. Проверив на прочность аномальными морозами, она приготовила следующее испытание – пришла аномально теплая погода. Во второй половине уходящей недели резко потеплело. Температура воздуха повысилась сразу на 10-20 градусов. Это не характерно для самого холодного месяца в году. Пришла пасмурная, сырая с гололёдами и оттепелями погода. Средняя температура на 7-10 градусов выше нормы. Атмосферное давление резко упало.

В такой погодной ситуации нелегко пришлось метеозависимым людям. Резкие колебания температуры и атмосферного давления, повышение влажности существенно понизили комфортность погоды и могут негативно сказаться на самочувствии. От резкого изменения метеоусловий страдает и психика. От нехватки солнечного света и тепла развивается депрессия. А она ведет к еще одной проблеме – увеличению веса. Впрочем, повлиять на погоду мы не можем. Поэтому рекомендуется вести здоровый образ жизни и с оптимизмом встречать каждый новый день.

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