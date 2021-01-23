15 фото из отпуска, которые вызывают не зависть, а сочувствие

Источник материала: ОНТ

В отпуск обычно едут отдыхать и наслаждаться, но бывает, что он преподносит не очень приятные сюрпризы.

Когда загар взялся слишком хорошо...











Хотели посмотреть на потрясающие виды, но не получилось.























Когда забыли купальный костюм, но родители отличаются креативностью.





Обещали балкон в номере, и он есть. Правда, с видом на стену соседнего здания.





Водные развлечения могут быть очень травматичными.









А некоторые до пункта назначения и не добрались...







С животными в отпуске, да и в жизни стоит быть аккуратнее.





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