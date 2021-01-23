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15 фото из отпуска, которые вызывают не зависть, а сочувствие

23.01.2021 23:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

15 фото из отпуска, которые вызывают не зависть, а сочувствие

В отпуск обычно едут отдыхать и наслаждаться, но бывает, что он преподносит не очень приятные сюрпризы.

Когда загар взялся слишком хорошо... 




Хотели посмотреть на потрясающие виды, но не получилось.







Когда забыли купальный костюм, но родители отличаются креативностью.


Обещали балкон в номере, и он есть. Правда, с видом на стену соседнего здания.


Водные развлечения могут быть очень травматичными. 



А некоторые до пункта назначения и не добрались...



С животными в отпуске, да и в жизни стоит быть аккуратнее.


 

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В отпуск обычно едут отдыхать и наслаждаться, но бывает, что он преподносит не очень приятные сюрпризы. Когда загар взялся слишком хорошо...  Хотели посмотреть на...
 
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