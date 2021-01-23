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15 фото из отпуска, которые вызывают не зависть, а сочувствие
Источник материала: ОНТ
В отпуск обычно едут отдыхать и наслаждаться, но бывает, что он преподносит не очень приятные сюрпризы.
Когда загар взялся слишком хорошо...
Хотели посмотреть на потрясающие виды, но не получилось.
Когда забыли купальный костюм, но родители отличаются креативностью.
Обещали балкон в номере, и он есть. Правда, с видом на стену соседнего здания.
Водные развлечения могут быть очень травматичными.
А некоторые до пункта назначения и не добрались...
С животными в отпуске, да и в жизни стоит быть аккуратнее.
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В отпуск обычно едут отдыхать и наслаждаться, но бывает, что он преподносит не очень приятные сюрпризы. Когда загар взялся слишком хорошо... Хотели посмотреть на...
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