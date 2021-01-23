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Погода в областных центрах Беларуси с 25 по 31 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

23.01.2021 23:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 25 по 31 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

Пик арктического вторжения пережили. Оттепель испортила зимние краски. На предстоящей неделе сохранится неустойчивый характер погоды, однако лютых морозов ждать не стоит.

В понедельник и вторник ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью столбики термометров покажут до -5°C. В дневные часы прогнозируется 0…+4°C.

В среду и в четверг также пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Туманы, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью ожидается от -3°C по востоку до -9°C по западу, днем 0…-6°C.  

В пятницу облачно с прояснениями. Пройдет снег различной интенсивности. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд, туманы. Ночью при прояснениях до -13°C, днем будет 0…-7°C. 

По предварительному прогнозу, в следующие выходные дни метеоусловия будут определять атмосферные фронты с Западной Европы, вслед за которыми будут поступать умеренно теплые и влажные воздушные массы. Ожидается кратковременный снег. В ночные часы при прояснениях по востоку до -5°C, днем будет 0…+5°C.

Прогноз погоды на каждый день в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!   


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Пик арктического вторжения пережили. Оттепель испортила зимние краски. На предстоящей неделе сохранится неустойчивый характер погоды, однако лютых морозов ждать...
 
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