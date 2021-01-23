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Магнитная буря. Лунный календарь на неделю с 25 по 31 января
Источник материала: ОНТ
Магнитная буря средней мощности ожидается с 24 по 31 января. В этот период следует больше отдыхать.
Во вторник, 26-го числа, попытайтесь изменить ситуацию в лучшую сторону. 28-го – хороший день для «перезагрузки». 30-го – приложите некоторые усилия, чтобы все получилось, как задумывали.
Смело идти в парикмахерскую за сменой имиджа стоит 25, 30 и 31 января. Манипуляции с волосами в эти дни помогут сохранить их здоровыми и красивыми.
Подробнее – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».
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Магнитная буря средней мощности ожидается с 24 по 31 января. В этот период следует больше отдыхать. Во вторник, 26-го числа, попытайтесь изменить ситуацию в лучшую...
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