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Сильных морозов не будет. Погода с 25 по 31 января. Подробный прогноз на неделю

23.01.2021 23:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильных морозов не будет. Погода с 25 по 31 января. Подробный прогноз на неделю

Нынешний январь славится своей неустойчивостью: тепло, морозы, тепло. Существенные перепады температуры воздуха и атмосферного давления. На следующей неделе сохранится неустойчивый характер погоды, но сильных морозов ждать не стоит.

В начале недели погоду в Беларуси будет определять южный циклон, который принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог будет скользко. Ветер южный умеренный, а временами порывистый. Ночью столбики термометров покажут -1…+3 °C, при прояснениях – до -5°C. Днем 0…+4°C.

В среду и в четверг сохранится влияние циклона, центр которого будет находиться над Ленинградской областью. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Влажность до 90%, туманы. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Ночью будет от -3°C по востоку до -9°C по западу, в дневные часы 0…-6°C. 

В пятницу процессами будет управлять область высокого атмосферного давления, на фоне которого пройдут малоактивные атмосферные фронты. Облачно с прояснениями. Пройдет снег различной интенсивности. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд, туманы. Ночью от -5°C по западу до -11°C по северо-востоку, при прояснениях до -13°C, днем же 0…-7°C.

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Нынешний январь славится своей неустойчивостью: тепло, морозы, тепло. Существенные перепады температуры воздуха и атмосферного давления. На следующей неделе...
 
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