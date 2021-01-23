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Суп-пюре из белой фасоли. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Этот рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич точно придётся по душе любителям бобовых.
Вам понадобятся:
Как готовить?
1. Фасоль замочить в воде на ночь.
2. Отварить фасоль до готовности в подсоленной воде, добавив в кастрюлю лук, чеснок и специи. Не забудьте снять пенку!
3. После того, как фасоль сварится, достать из кастрюли лавровый лист и перец. Затем пюрировать блендером.
4. Добавить в кастрюлю сливки и, помешивая, прогреть на маленьком огне. Не кипятить!
5. Подавать суп-пюре с гренками или крутонами (по желанию).
Приятного аппетита!
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Этот рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич точно придётся по душе любителям бобовых. Вам понадобятся: сухая белая фасоль – 400 г; сливки 10% жирности – 100-150 мл;...
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