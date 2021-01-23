Суп-пюре из белой фасоли. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Этот рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич точно придётся по душе любителям бобовых.

Вам понадобятся:

сухая белая фасоль – 400 г;

сливки 10% жирности – 100-150 мл;

чеснок – 2 зубчика;

лук репчатый – 1/2 шт.;

перец горошек – 2 шт.;

лавровый лист – 1 шт.;

соль.

Как готовить?

1. Фасоль замочить в воде на ночь.





2. Отварить фасоль до готовности в подсоленной воде, добавив в кастрюлю лук, чеснок и специи. Не забудьте снять пенку!





3. После того, как фасоль сварится, достать из кастрюли лавровый лист и перец. Затем пюрировать блендером.

4. Добавить в кастрюлю сливки и, помешивая, прогреть на маленьком огне. Не кипятить!

5. Подавать суп-пюре с гренками или крутонами (по желанию).





Приятного аппетита!

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