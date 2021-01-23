Жители более 400 домов Минской и Гомельской областей временно остались без холодной воды

Источник материала: ОНТ

Более 400 частных домов в Минской и Гомельской областях были без холодной воды. Об этом сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА.

По информации спасателей, около полудня 22 января стало известно о нарушении водоснабжения в агрогородках Яновичи и Домоткановичи Клецкого района (Минская область). В результате пострадали жители 370 частных жилых домов, которые временно остались без воды. Через полтора часа неполадки были устранены.

В тот же день, около шести вечера, прорвало трубопровод холодного водоснабжения в Речице (Гомельская область). Поэтому до половины одиннадцатого вечера пятницы жители 55 частных домов сидели без воды – потом все успешно починили.

Фото pixabay

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