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Витебск и Новополоцк против узурпатора
Источник материала: Хартия'97
Витебск и Новополоцк против узурпатора
Белорусы продолжают выходить на вечерние акции.
Сегодня - 168 день непрерывных протестов в Беларуси. Жители разных городов массово вышли на
- Витебск вечером вышел на акцию солидарности с политзаключёнными, пишет телеграм-канал
В Новополоцке поддержали протесты россиян: «Вставай, Русь! Тебя поддержит Беларусь!».
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Белорусы продолжают выходить на вечерние акции.
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