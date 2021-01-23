|
Герой-россиянин дал отпор ОМОНовцам
Источник материала: Хартия'97
Герой-россиянин дал отпор ОМОНовцам
Активное сопротивление сразу убавило боевой дух силовиков.
В акциях в поддержку оппозиционного политикa Алексея Навального, которые сегодня прошли по всей России,
Один из самых массовых протестов прошел в Москве. Во время акции были стычки между протестующими и силовиками.
Некоторые активно сопротивлялись ОМОНовцам. Телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активное сопротивление сразу убавило боевой дух силовиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)