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Герой-россиянин дал отпор ОМОНовцам

24.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Герой-россиянин дал отпор ОМОНовцам

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  • 23.01.2021, 22:27
  • 9,934
Герой-россиянин дал отпор ОМОНовцам

Активное сопротивление сразу убавило боевой дух силовиков.

В акциях в поддержку оппозиционного политикa Алексея Навального, которые сегодня прошли по всей России, приняли участие как минимум 110 тысяч человек.

Один из самых массовых протестов прошел в Москве. Во время акции были стычки между протестующими и силовиками.

Некоторые активно сопротивлялись ОМОНовцам. Телеграм-канал Resistance опубликовал видео с героем-россиянином, который дал отпор:

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Активное сопротивление сразу убавило боевой дух силовиков.
 
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