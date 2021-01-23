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Новое бесстрашие

24.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Новое бесстрашие

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  • 23.01.2021, 22:13
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Новое бесстрашие

Впереди Россию ждет много неожиданного и интересного.

23 января. С Пушкинской — первые впечатления: новое бесстрашие, пишет журналист-международник Аркадий Дубнов.

Безусловно, только на площади не меньше 10 тысяч, сужу по опыту прошлых лет. Подавляющее большинство — молодежь 30. Родившихся при Сталине и Хрущеве — почти не видно.

Оттого, очевидно, не чувствуется напряжения и не видно страха на лицах.

Такое новое бесстрашие. Не исключаю, что по всей Москве могло выйти сегодня до 50 тысяч людей.

Похоже ментам, омоновцам, «космонавтам» и прочей силовой челяди власти с сегодняшнего дня придётся иметь дело с ещё одним, — открыто презирающим разнообразных и вороватых путинских, дворцовых и кремлевских, — поколением вовсе свободных от выученной беспомощности быстро взрослеющих мальчиков и девочек.

При этом никакой агрессии с их стороны по отношению к мундирам, выглядевшими какими-то усталыми уже с самого начала. А их ещё и снежками расстреливали…

Впереди, конечно, много кремлевской жести и гэбэшный мерзости от властного старичья, но много и неожиданно интересного.

Я так думаю.

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Впереди Россию ждет много неожиданного и интересного.
 
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