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Как жители минских улиц выходили сегодня на протест
Источник материала: Хартия'97
Как жители минских улиц выходили сегодня на протест
На каждой акции был бело-красно-белый флаг.
В Беларуси — 168 день непрерывных протестов. Жители разных городов массово вышли на
- На Михалова, Филимонова и в Уручье-5 сегодня тоже выходите на акцию, пишет телеграм-канал
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На каждой акции был бело-красно-белый флаг.
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