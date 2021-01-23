Источник материала: Хартия'97

Как жители минских улиц выходили сегодня на протест 1 23.01.2021, 22:02

2,659

На каждой акции был бело-красно-белый флаг.

В Беларуси — 168 день непрерывных протестов. Жители разных городов массово вышли на субботние акции протеста .

- На Михалова, Филимонова и в Уручье-5 сегодня тоже выходите на акцию, пишет телеграм-канал «Баста» .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.