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«Мой работодатель заплатил 4,3 миллиарда в общак, а я пытаюсь выживать»

24.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Мой работодатель заплатил 4,3 миллиарда в общак, а я пытаюсь выживать»

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  • 23.01.2021, 21:48
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«Мой работодатель заплатил 4,3 миллиарда в общак, а я пытаюсь выживать»

Сотрудник нефтяной компании – о том, почему вышел на митинг в поддержку Навального.

На акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 23 января вышли не только постоянные участники протестных мероприятий или активисты. Среди тех, кто вышел на улицу, – люди, для которых политика раньше не была предметом пристального интереса.

Корреспондент «Настоящего времени» встретил на митинге в Санкт-Петербурге человека, которого к участию в митинге побудил фильм про "дворец Путина". В расследовании говорится, что деньги на строительство этого роскошного объекта перечисляла крупная нефтепроводная компания, в которой он работает. Его рассказ, возможно, лучше социологии или комментаторов описывает чувства, с которыми участники протестных акций смотрели фильм Навального.

Тридцатилетний Александр Павлов родился в городе Великие Луки Псковской области, там же работал, но два года назад ему пришлось переводиться на работу в Санкт-Петербург. С тех пор он не чувствует себя счастливым.

"Я пытаюсь выживать всяческими способами... Долги только растут, жена развелась со мной, алименты, аренда квартиры, все это съедает мой бюджет, каждый месяц я становлюсь все беднее. И при этом я открываю ютуб и вижу, как моя же компания заплатила 4,3 млрд в этот общак", – рассказал Павлов, представившись сотрудником одной из нефтеперерабатывающих компаний.

Павлов рассказывает, что "устал терпеть этот беспредел" и чувствует безвыходность ситуации. Он до последнего не мог решить, идти ли ему на акцию, но пришел к выводу, что терять ему нечего.

Силовиков Павлов не боится, но говорит, что его "удручает их вид". "Большинство понимают, что они делают, они сами тут бегают с улыбами".

Раньше он участвовал только в одной акции – "Он нам не царь" (это акция Навального против инаугурации Путина в 2018 году).

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Сотрудник нефтяной компании – о том, почему вышел на митинг в поддержку Навального.
 
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