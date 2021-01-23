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В Минске задержали двух волонтеров «Уличной медицины», которые помогают бездомным
Источник материала: Tut.by
В проекте «Уличная медицина»
Волонтерский проект «Уличная медицина» с ноября 2018 года оказывает медицинскую и консультационную помощь бездомным людям в Минске.
TUT.BY
— У многих людей улиц нет документов, и они не могут без проблем сходить в поликлинику. К тому же бездомные рассказывают, что медики обслуживают их неохотно. Согласна, вряд ли кому приятно работать с пациентами, которые давно не мылись и плохо пахнут, но, несмотря на это, бездомные болеют так же, как и другие люди.
В Михайловском сквере медики-волонтеры были вместе с активистами инициативы «Еда вместо бомб», которые бесплатно раздают еду нуждающимся. По
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В проекте «Уличная медицина» сообщили, что его основательница Карина Радченко и ассистент-волонтер Татьяна Лобоза были задержаны сегодня в Михайловском сквере.
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