В Минске задержали двух волонтеров «Уличной медицины», которые помогают бездомным

Источник материала: Tut.by

В проекте «Уличная медицина» сообщили , что его основательница Карина Радченко и ассистент-волонтер Татьяна Лобоза были задержаны сегодня в Михайловском сквере, где волонтеры в выходные осматривают пациентов — бездомных людей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Карина Радченко оказывает медпомощь бездомным.

Волонтерский проект «Уличная медицина» с ноября 2018 года оказывает медицинскую и консультационную помощь бездомным людям в Минске.

TUT.BY писал о проекте в январе 2020 года. Карина Радченко, его основательница, тогда объясняла, как устроена помощь: волонтеры к бездомным ходят дважды в неделю — в субботу и в воскресенье. Рассказывала она и о том, чем ее — на тот момент студентку меда и медсестру в одном из минских РНПЦ — зацепила тема такой помощи:

— У многих людей улиц нет документов, и они не могут без проблем сходить в поликлинику. К тому же бездомные рассказывают, что медики обслуживают их неохотно. Согласна, вряд ли кому приятно работать с пациентами, которые давно не мылись и плохо пахнут, но, несмотря на это, бездомные болеют так же, как и другие люди.

В Михайловском сквере медики-волонтеры были вместе с активистами инициативы «Еда вместо бомб», которые бесплатно раздают еду нуждающимся. По информации проекта были задержаны и волонтеры, и люди, которые пришли получить поддержку.