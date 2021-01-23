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Эдуард Бабарико остается за решеткой до 18 февраля
Источник материала: АФН
Белорусские власти продлили срок содержания Эдуарда Бабарико до 18 февраля, который находится за решеткой уже 7 месяцев.
Об этом сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико. Эдуарда Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Эдуард и Виктор Бабарико были задержаны 18 июня 2020 года и находятся в СИЗО КГБ. Оба признаны политзаключенными.
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Белорусские власти продлили срок содержания Эдуарда Бабарико до 18 февраля, который находится за решеткой уже 7 месяцев.
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