Эдуард Бабарико остается за решеткой до 18 февраля

Источник материала: АФН

Белорусские власти продлили срок содержания Эдуарда Бабарико до 18 февраля, который находится за решеткой уже 7 месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико. Эдуарда Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Эдуард и Виктор Бабарико были задержаны 18 июня 2020 года и находятся в СИЗО КГБ. Оба признаны политзаключенными.