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Эдуард Бабарико остается за решеткой до 18 февраля

24.01.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти продлили срок содержания Эдуарда Бабарико до 18 февраля, который находится за решеткой уже 7 месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико. Эдуарда Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Эдуард и Виктор Бабарико были задержаны 18 июня 2020 года и находятся в СИЗО КГБ. Оба признаны политзаключенными.

 
 
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Белорусские власти продлили срок содержания Эдуарда Бабарико до 18 февраля, который находится за решеткой уже 7 месяцев.
 
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