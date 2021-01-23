|
В России прокуратура проверяет субботний инцидент с женщиной, которую ударил ОМОНОвец. В Беларуси убивают во дворе и дело не возбуждают
Источник материала: Партизан
Прокуратура Санкт-Петербурга будет проверять нарушения, допущенные в ходе проведения несанкционированных акций.
Фото: Антон Ваганов / Reuters, Невский проспект, 23 января 2021
Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет о факте: сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Позднее пострадавшую врачи доставили в НИИ скорой помощи.
«Фонтанка» даже опубликовала видеозапись, на которой видно: как двое сотрудников в форме ведут задержанного. К ним подошла женщина, поинтересовавшаяся, зачем они задержали человека. Один из людей в форме, не останавливаясь ударил женщину ногой в живот, от чего она падает на землю.
Telegram-канала Baza писал, что пострадавшая при падении ударилась головой об асфальт, после чего женщина попала в больницу.
Свою проверку также проводит ГУ МВД России,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России прокуратура проверяет субботний инцидент с женщиной, которую ударил ОМОНОвец. В Беларуси убивают во дворе и дело не возбуждают
Прокуратура Санкт-Петербурга будет проверять нарушения, допущенные в ходе проведения несанкционированных акций.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)