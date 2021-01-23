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В России прокуратура проверяет субботний инцидент с женщиной, которую ударил ОМОНОвец. В Беларуси убивают во дворе и дело не возбуждают

24.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Санкт-Петербурга будет проверять нарушения, допущенные в ходе проведения несанкционированных акций.


Фото: Антон Ваганов / Reuters, Невский проспект, 23 января 2021


 Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет о факте: сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Позднее пострадавшую врачи доставили в НИИ скорой помощи.
«Фонтанка» даже опубликовала видеозапись, на которой видно: как двое сотрудников в форме ведут задержанного. К ним подошла женщина, поинтересовавшаяся, зачем они задержали человека. Один из людей в форме, не останавливаясь ударил женщину ногой в живот, от чего она падает на землю.

  

Telegram-канала Baza писал, что пострадавшая при падении ударилась головой об асфальт, после чего женщина попала в больницу. 


Свою проверку также проводит ГУ МВД России, сообщает РИА Новости. Результаты будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

 
 
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Прокуратура Санкт-Петербурга будет проверять нарушения, допущенные в ходе проведения несанкционированных акций.
 
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