В России прокуратура проверяет субботний инцидент с женщиной, которую ударил ОМОНОвец. В Беларуси убивают во дворе и дело не возбуждают





Фото: Антон Ваганов / Reuters, Невский проспект, 23 января 2021





Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет о факте: сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Позднее пострадавшую врачи доставили в НИИ скорой помощи.

«Фонтанка» даже опубликовала видеозапись, на которой видно: как двое сотрудников в форме ведут задержанного. К ним подошла женщина, поинтересовавшаяся, зачем они задержали человека. Один из людей в форме, не останавливаясь ударил женщину ногой в живот, от чего она падает на землю.

Telegram-канала Baza писал, что пострадавшая при падении ударилась головой об асфальт, после чего женщина попала в больницу.



