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«В России сегодня прошёл День белорусской культуры». Байнет о протестах

24.01.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«В России сегодня прошёл День белорусской культуры». Байнет о протестах
Иллюстрация и цитата в заголовке: twitter.com/belteanews
В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Задержано более трёх тысяч человек - это для РФ рекорд.

Вот как отреагировали на эти новости белорусы в соцсетях.
































А вот как шутят в комментариях «Чае з малинавым варэннем».

- Акция "почувствуй себя белорусом"
- Ну, пока что ни в кого не стреляли и светошумовых гранат не кидали...


- В России сегодня прошёл День белорусской культуры!
- Скорее бы день украинской культуры...


- Ребят, я в автозаке. Здесь много народу, очень душно, но никто не унывает. Это реально свободные люди прекрасной России будущего - айтишники, SMM-щики, переводчики, студенты. Они делают селфи, смеются, кидают друг другу мемы. Писать буду редко, потому что за рулем неудобно.
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«В России сегодня прошёл День белорусской культуры». Байнет о протестах
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