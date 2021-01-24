|
«В России сегодня прошёл День белорусской культуры». Байнет о протестах
Источник материала: UDF
Иллюстрация и цитата в заголовке: twitter.com/belteanews
Вот как отреагировали на эти новости белорусы в соцсетях.
А вот как шутят в комментариях «
- Акция "почувствуй себя белорусом"
- Ну, пока что ни в кого не стреляли и светошумовых гранат не кидали...
- В России сегодня прошёл День белорусской культуры!
- Скорее бы день украинской культуры...
- Ребят, я в автозаке. Здесь много народу, очень душно, но никто не унывает. Это реально свободные люди прекрасной России будущего - айтишники, SMM-щики, переводчики, студенты. Они делают селфи, смеются, кидают друг другу мемы. Писать буду редко, потому что за рулем неудобно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Скорее бы день украинской культуры...»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)