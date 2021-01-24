«В России сегодня прошёл День белорусской культуры». Байнет о протестах

Источник материала: UDF



Иллюстрация и цитата в заголовке: twitter.com/belteanews

Гляджу эфір з Томска, а там людзі крычаць Жыве Беларусь. Дзякуй, сябры — Антось Мартыненка (@MartynenkoAnton) January 23, 2021

Россия косплеит Беларусь. — Грустный Коленька (@sadmikalai) January 23, 2021

⚡️Координаторы из Беларуси спалились. Все российские протесты финансируются от бобруйских, барановичских и лидских кукловодов. https://t.co/iQr2xyVARD — РБ головного мозга (@belamova) January 23, 2021

Вот россиянам, конечно, хорошо: ходишь такой с национальным флагом, а он - государственный. — LEGALGRUZCHIQUE (@legalgruzchique) January 23, 2021

Дзіўна не цікавіцца справамі ў Расеі цяпер, калі мы жывём пры прарасейскім фашызме, які цалкам залежыць і цалкам падпарадкоўваецца Расеі. — Pčv (@paczvarny) January 21, 2021

Кстати, после того, как Путин разгонит свои митинги, жалеть кредитов на удержание режима в Беларуси он не будет. Увы. — Gypsynkov (@gypsynkov) January 23, 2021

Сезон советчиков-ветеранов из Беларуси торжественно объявляю открытым! — Дедушка (@Dedoooshka) January 23, 2021

- Акция "почувствуй себя белорусом"

- Ну, пока что ни в кого не стреляли и светошумовых гранат не кидали...

- В России сегодня прошёл День белорусской культуры!

- Скорее бы день украинской культуры...

- Ребят, я в автозаке. Здесь много народу, очень душно, но никто не унывает. Это реально свободные люди прекрасной России будущего - айтишники, SMM-щики, переводчики, студенты. Они делают селфи, смеются, кидают друг другу мемы. Писать буду редко, потому что за рулем неудобно.

Твит по теме @izrigi Я рыдаю, в Челябинске кричат "Далучайся"! Капитан шоссе

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В России 23 январяакции протеста в поддержку Алексея Навального. Задержано- это для РФ рекорд.Вот как отреагировали на эти новости белорусы в соцсетях.А вот как шутят в комментариях «».