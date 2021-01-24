ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

UFC 257: Конор Макгрегор vs Дастин Порье. Итог боя

24.01.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

UFC 257: Конор Макгрегор vs Дастин Порье. Итог боя

Утром 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в главном событии турнира UFC 257 сразятся экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье.

32-летний Макгрегор подошел к шоу с рекордом в смешанных единоборствах 22-4. Ирландец последний раз дрался в январе 2020 года – тогда Конор очень уверенно и быстро разделался с Дональдом Серроне (ТКО в первом раунде).

Порье также 32 года, американец перед UFC 257 мог похвастаться статистикой выступлений 26-6 (1 NC). В последнем своем выступлении Дастин устроил яркое шоу и «перестрелял» топового легковеса Дэна Хукера.

Примечательно, что схватка Макгрегора и Порье на UFC 257 является реваншем. Первый бой этих атлетов прошел в сентябре 2014 года – на UFC 178 Конор праздновал уверенную победу ТКО в первом раунде. По мнению букмекеров, ко второму поединку звездный ирландец снова подходит в ранге фаворита.

Итог боя-реванша Макгрегора и Порье на UFC 257:

-/- Материал будет обновлен -/-

Фото: UFC

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в главном событии турнира UFC 257 сразятся экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор и бывший...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В России сегодня прошёл День белорусской культуры». Байнет о протестах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by