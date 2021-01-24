UFC 257: Конор Макгрегор vs Дастин Порье. Итог боя

Источник материала: ОНТ

Утром 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в главном событии турнира UFC 257 сразятся экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье.

32-летний Макгрегор подошел к шоу с рекордом в смешанных единоборствах 22-4. Ирландец последний раз дрался в январе 2020 года – тогда Конор очень уверенно и быстро разделался с Дональдом Серроне (ТКО в первом раунде).

Порье также 32 года, американец перед UFC 257 мог похвастаться статистикой выступлений 26-6 (1 NC). В последнем своем выступлении Дастин устроил яркое шоу и «перестрелял» топового легковеса Дэна Хукера.

Примечательно, что схватка Макгрегора и Порье на UFC 257 является реваншем. Первый бой этих атлетов прошел в сентябре 2014 года – на UFC 178 Конор праздновал уверенную победу ТКО в первом раунде. По мнению букмекеров, ко второму поединку звездный ирландец снова подходит в ранге фаворита.

Итог боя-реванша Макгрегора и Порье на UFC 257:

-/- Материал будет обновлен -/-

Фото: UFC

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram