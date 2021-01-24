Женщина сбросила 40 кило и поделилась главным секретом похудения

Источник материала: ОНТ

Жительница Индии, которая смогла сбросить 40 килограммов в течение пяти месяцев, поделилась секретом успеха в интервью газете Times of India .

32-летняя женщина призналась, что когда узнала о выявленном у нее повышенном уровне холестерина и сахара в крови, то испытала сильный шок. Весила она тогда 125 килограммов. Доктор предупредил пациентку, что придется или похудеть, или приготовиться к частым болезням. Это стало мотивацией.

Женщина на своем опыте проверила эффективность дробного питания. Она утверждает: важно не то, какую пищу ешь, а размер порций.

Индианка взяла в привычку тщательно пережевывать еду, «по 32 раза» – по ее мнению, что это «действительно помогает».

Женщина также сообщила, что сразу отказалась от сахара, невегетарианской пищи и изделий из пшеницы, стала больше заниматься физкультурой и обязательно ходит пешком не менее 1,5 часов за один раз, также она стала заниматься йогой.

Фото pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram