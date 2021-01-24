В Минске прошел республиканский турнир по боксу среди юношей и девушек памяти Николая Шеина

Источник материала: ОНТ

Минске прошел республиканский турнир по боксу среди юношей и девушек памяти Николая Шеина" class="one-news__figure-img">

В Минске прошел республиканский турнир по боксу среди юношей и девушек, посвященный памяти заслуженного тренера Беларуси Николая Шеина.

На протяжении четырех дней шли захватывающие, напряженные поединки. Участие в боях принимали более 140 ребят со всей Беларуси. По традиции турнир проводится среди юниоров. Юноши соревновались в 13 весовых категориях, а девушки – в четырех.

Эти соревнования помогли многим известным боксерам в становлении их карьеры. Турнир памяти Николая Шеина проводится ежегодно, нынешний – уже 16-й по счету.

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