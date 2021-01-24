|
В Минске прошел республиканский турнир по боксу среди юношей и девушек памяти Николая Шеина
Источник материала: ОНТМинске прошел республиканский турнир по боксу среди юношей и девушек памяти Николая Шеина" class="one-news__figure-img">
В Минске прошел республиканский турнир по боксу среди юношей и девушек, посвященный памяти заслуженного тренера Беларуси Николая Шеина.
На протяжении четырех дней шли захватывающие, напряженные поединки. Участие в боях принимали более 140 ребят со всей Беларуси. По традиции турнир проводится среди юниоров. Юноши соревновались в 13 весовых категориях, а девушки – в четырех.
Эти соревнования помогли многим известным боксерам в становлении их карьеры. Турнир памяти Николая Шеина проводится ежегодно, нынешний – уже 16-й по счету.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске прошел республиканский турнир по боксу среди юношей и девушек, посвященный памяти заслуженного тренера Беларуси Николая Шеина. На протяжении четырех...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)