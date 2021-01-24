«Панелька» на даче. Сколько стоит построить дом с плоской кровлей из мапидовских панелей?

Источник материала: Tut.by

Почему бы не построить дом из готовых заводских панелей, из которых возводят многоэтажки? Идею эту вовсю уже воплощают в жизнь частные компании, и сегодня мы расскажем об одном таком доме под Минском. Глядя на него, трудно догадаться, что он собран из обыкновенных мапидовских панелей — снаружи это симпатичный дом с плоской кровлей с деревянным фасадом. Во сколько же он обошелся владельцу?





Дом находится в дачном товариществе под Минском. Отыскать его не так-то и легко — он одноэтажный и с плоской крышей, поэтому от любопытных глаз его удачно скрывает деревянный забор. Но нам повезло, и навигатор вывел нас на нужную улицу.

Сразу скажем, что в окружении непритязательной дачной архитектуры этот дом выглядит неожиданно свежо.





Он довольно компактный — всего 81 «квадрат». В нем две спальни, большая гостиная, кухня и санузел — для небольшой семьи владельца идеальный вариант.





Отапливается дом пеллетным котлом. Хозяин говорит, что для него стали неожиданностью недавние морозы за минус 20, но в доме было тепло, мерзнуть не пришлось.







Участок покупался в начале весны прошлого года. В мае началось строительство. Проект заказчик выбрал из каталога застройщика. Вариантов там не так чтобы много, но он знал что хотел — одноэтажный, с окнами в пол и плоской крышей. Под эти запросы подошел проект «Сканди Мод».



План дома. Изображение: dtb.by

Все строительство с отделкой, прокладкой инженерных коммуникаций заняло всего 8 месяцев.

Сколько стоит панель построить?

Стоимость этого дома (без внутренней отделки и коммуникаций) — 114 000 рублей (или 45 тысяч долларов по курсу). Давайте разбираться, из чего складывается эта цена.

Устройство нулевого цикла вышло недешево — участок имел большой перепад высот. Нужно было заниматься его выравниванием путем подсыпки привозного грунта, делать специальную песчаную подушку под сплошную монолитную плиту на 100 м² толщиной 250 мм. Затем на ней возвели монолитные стены 800 мм высотой, сделали обратную засыпку ПГС. Все утеплили, гидроизолировали, развели канализацию и залили черновые бетонные полы. Поэтому не удивляйтесь сумме в смете за фундамент — 28 тысяч рублей.



Фото предоставила компания «ДТБ»

Фото предоставила компания «ДТБ»

Фото предоставила компания «ДТБ»













Стены — трехслойные панели для внешних стен и однослойные для внутренних несущих. Вы удивитесь, но это не самая дорогая часть дома. Все панели с доставкой обошлись в 18 тысяч рублей. Доставка — панелевозами, весь домокомплект уместился на двух машинах. Разгружал и устанавливал панели на фундамент согласно проекту один автокран — стены собрали всего за два дня. Работы по монтажу панелей и устройству стыков стоили 5,5 тысячи рублей.



Фото предоставила компания «ДТБ»

Кстати, внешние стены дополнительно утеплять не нужно — внутри панелей находится 160 мм пенопласта, толщина стены составляет 300 мм. Сопротивление теплопередаче конструкции наружных стен равно 4,2 м² С/Вт, что больше существующих нормативных характеристик.

Не все перегородочные стены из заводских панелей — некоторые из керамзитобетонных блоков. Из них же сложена вентшахта в котельной. И парапет, формирующий плоскую кровлю. Это стоило 5,5 тысячи рублей.





Устройство монолитного перекрытия потянуло на 11 тысяч рублей. За эту сумму строители отлили сплошную монолитную плиту толщиной 160 мм, армированную двумя арматурными сетками диаметром 10 мм.

Далее кровлю утеплили — уложили на перекрытие 200 мм экструдированного пенополистирола. Из него же сделан уклонообразующий слой. Далее идет цементно-песчаная стяжка (80 мм) и два слоя рулонного гидроизоляционного ковра.

Парапеты накрыты отливами из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Водосток внутренний, вода по трубе, которая идет через кладовку, уходит под фундаментом сразу в дренажную систему.

Вся эта конструкция потянула еще на 12,5 тысячи рублей.

Окна — двухкамерный энергосберегающий стеклопакет толщиной 40 мм и профиль ПВХ 70 мм с зеркальным эффектом. Они обошлись в 4,5 тысячи рублей.

Вокруг дома выполнена утепленная бетонная отмостка шириной 1 метр — она вытянула из бюджета еще около 4 тысяч рублей.





Вентилируемый фасад выполнен из строганой доски на скрытом крепеже, покрытой лазурью REMERS по деревянной подсистеме. Стоимость удовольствия за 160 квадратов поверхности — 12 тысяч рублей.





Площадь террасы у этого проекта 23 м², и ее устройство с покрытием из ДПС-доски обошлось в 4 тысячи рублей.

В итоге получаем стоимость квадратного метра дома без внутренней чистовой отделки — 1407 рублей (или почти 555 долларов по курсу).