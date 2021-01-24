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Фильм Навального о дворце Путина набрал более 75 миллионов просмотров

24.01.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фильм Навального о дворце Путина набрал более 75 миллионов просмотров

  • 24.01.2021, 8:03
Фильм Навального о дворце Путина набрал более 75 миллионов просмотров

Вчера по всей России десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя освободить политика.

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованный 19 января на YouTube, набрал за пять дней, к ночи на воскресенье, 24 января, уже более 75 млн просмотров. Двухчасовое видео ФБК рассказывает о дворце, который строится и содержится, в том числе, за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

ФБК обнародовал архитектурный план здания, построенного на мысе Идокопас в Геленджике. По данным расследователей, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в России, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей к особняку территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Митинги за Навального по всей России

23 января митинги в поддержку арестованного политика Алексея Навального прошли более чем в 100 городах России и за рубежом. Они стали одними из крупнейших несогласованных акций за последние годы. В Москве на митинг вышли, по разным оценкам, от 15 до 50 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - 10-20 тысяч, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - по 10 тысяч, сообщает dw.com.

Эти митинги завершились небывало массовыми задержаниями. По данным портала "ОВД-Инфо", на них были задержаны не менее 3296 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала.

Арест Навального после возвращения в Россию

Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в России боевым ядом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Пройдя после выздоровления курс реабилитации, 17 января он вернулся в Россию и сразу же по прибытии был задержан. ФСИН добивается замены условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В данный момент политик находится под арестом по меньшей мере до 17 февраля.

Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Российские власти отвергают эти обвинения.

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Вчера по всей России десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя освободить политика.
 
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