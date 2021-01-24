Пробовала даже кодироваться от еды. Опыт Елены, которая сбросила 21 кг за 8 месяцев

Источник материала: Tut.by

Елене Ананко 37 лет. Пока в 2020 году в мире справлялись с пандемией, минчанка боролась с лишними килограммами. Мама двух сыновей пробовала десятки диет. Но помогли ей сбросить 21 кг за 8 месяцев вовсе не они.



Фото: из личного архива

Даже «кодировалась» от еды

Елена помнит себя «девочкой в теле» еще со школьных лет. Попыток похудеть за это время у нее было столько, что не берется их сосчитать. Первая — еще в студенчестве.

— Перед выпускным не было денег на платье, но было платье тети, на три размера меньше необходимого. Тогда я в первый раз задалась целью сбросить вес, пошла на фитнес и похудела на 15 кг за три месяца. В платье-то я влезла, но сброшенные килограммы также быстро ко мне и вернулись.

С того времени минчанка перепробовала десяток диет и видов фитнеса: ходила на аквааэробику, кроссфит, петли TRX. Участвовала в различных Instagram-марафонах по похудению и даже пробовала кодироваться от еды.



Фото: из личного архива

— Это, конечно, очень смешной опыт. Там был какой-то зал, в котором собралось много людей. С нами пару часов разговаривали, потом завели в отдельную комнату, что-то брызнули в рот и сказали, что больше, мол, есть не захотите. Что ж… После я благополучно зашла в кафе, подкрепилась там и пошла дальше.

В максимальном весе Елена помнит себя во время второй беременности — пять лет назад. Когда становилась на учет, весила 95 кг. Физически ей было очень тяжело: тело отекало, ноги не влазили в обувь подходящего размера.

— Гинеколог тогда сказала, что да, я набрала 10 кг за беременность. Но ведь и до нее я уже прилично весила. А это уже мой «грешок», и он очень отпечатался в памяти.

После родов Елена отправилась в фитнес-зал: занималась по 4−5 раз в неделю, тоже сразу сбросила и быстро набрала.



Фото: из личного архива

— На этот раз вышла на работу, снова сидячий образ жизни, детский сад, уроки с ребенком… Помню, съем конфетку, вторую. А потом настроение уже такое: «Сгорел сарай — гори и хата». Тем более вес не приходит на следующий день, он потом — бах — и прирос неожиданно.

Как помогает худеть дневник питания

Елена решила худеть с диетологом, меняя свои пищевые привычки. 1 июня 2020 года она весила 89 кг, а сейчас — 68. Вес уходил постепенно, и во многом избавляться от него помогал пищевой дневник.

— Я научилась считать калории и все записывать. Сразу было тяжело, долго, муторно. Времени в разы больше уходит. Во-первых, в магазине читаешь все этикетки. Во-вторых, при приготовлении, скажем, сырников: раньше все добавил на глаз — и готово. Сейчас надо взвесить блюдо, вписать его в дневник… Правда, это уже почти на автомате — просто такая привычка.

Жесткие ограничения в еде сейчас Елена не практикует: она скорее скорректировала свой рацион, но продукты в нем остались прежними.

— Я могу съесть и бургер, но впишу его в свой дневник, а потом съем чего-то меньше. Появилась привычка есть салаты с йогуртом, брать ссобойки на работу, быть избирательнее в вопросах ужинов: например, если раньше вечером ела любую часть курицы, то сейчас бедро есть не буду — выберу грудку.



В такой форме Елена сейчас. Фото: из личного архива

Семейный рацион при этом остался прежним: никого на свой ЗОЖ Елена не переводила.

— Сразу было какое-то сопротивление, себе готовлю одно, а они едят другое. Сейчас все привыкли. Даже за новогодним столом была классическая селедка под шубой и отдельная для меня. Родные привыкли и к тому, что если мы зашли в какое-то фастфуд-заведение перекусить — я могу взять кофе и достать из сумки свой творожок.

А физкультура?

За время похудения Елена попробовала очень разные активности — сплав на байдарке, сапсерфинг, полет на аэроплане. Регулярно ходит в бассейн, на танцы, а по выходным — на cайклинг (здесь мы писали , что это такое).

— Не надо подходить к физнагрузке как к чему-то обязательному. Слушаю организм: не хочется в бассейн — не иду. Такое восприятие очень помогает. Раньше мечтала сплавиться на байдарке, но мешали сомнения: мол, не смогу, отстану, буду в конце. А когда стала худеть — появилось и желание, и энергия, и деньги и, что важно, время. Хоть я по-прежнему осталась мамой, которая водит одного ребенка в сад и помогает другому с уроками.



Фото: из личного архива

— Как думаете, в чем была главная ошибка ваших прошлых попыток похудеть?

— В ограничениях. Помню, сидела на какой-то 14-дневной диете. На 15-ый день нужно было ехать на праздник. Я тогда так наелась, что думала, окажусь в реанимации. Когда себе что-то запрещаешь, тебе постоянно чего-то хочется. Ты злишься. Ведь день пить один кефир или есть какие-то жареные корни водорослей — это издевательство над собой. И все это приводит только к срывам, но никак не к похудению.