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Трагедия в Борисове: на пожаре погибли четыре человека

24.01.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия с гибелью людей произошла в минувшие дежурные сутки в Борисове.

Трагедия в Борисове: на пожаре погибли четыре человека

По данным МЧС, на пожаре в районном центре огонь забрал жизни сразу четырех человек.

Более подробная информация появится несколько позже.

Трагедия в Борисове: на пожаре погибли четыре человека

Ранее МЧС сообщал, что вечером 22 января в Лиде в квартире на улице Космонавтов, 12 пожар стал причиной смерти трех человек (73, 68 и 39 лет).

 
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Трагедия с гибелью людей произошла в минувшие дежурные сутки в Борисове.
 
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