Трагедия в Борисове: на пожаре погибли четыре человека

Трагедия с гибелью людей произошла в минувшие дежурные сутки в Борисове.





По данным МЧС, на пожаре в районном центре огонь забрал жизни сразу четырех человек.

Более подробная информация появится несколько позже.





Ранее МЧС сообщал, что вечером 22 января в Лиде в квартире на улице Космонавтов, 12 пожар стал причиной смерти трех человек (73, 68 и 39 лет).