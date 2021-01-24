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Трагедия в Борисове: на пожаре погибли четыре человека
Источник материала: Навiны
Трагедия с гибелью людей произошла в минувшие дежурные сутки в Борисове.
По данным МЧС, на пожаре в районном центре огонь забрал жизни сразу четырех человек.
Более подробная информация появится несколько позже.
Ранее МЧС сообщал, что вечером 22 января в Лиде в квартире на улице Космонавтов, 12 пожар стал причиной смерти трех человек (73, 68 и 39 лет).
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Трагедия с гибелью людей произошла в минувшие дежурные сутки в Борисове.
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