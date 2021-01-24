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Число задержанных на акциях 24 января продолжает расти

24.01.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее 150 человек задержано 23 января на несанкционированных акциях в поддержку голодающего 40 дней в тюрьме блогера Игоря Лосика и других политзаключенных.

Число задержанных на акциях 24 января продолжает расти
Фото носит иллюстративный характер

Правозащитный сайт spring96.org приводит данные 131 задержанного в Минске и сообщает о задержании примерно 20 граждан в регионах (Брест, Гродно, Молодечно). Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» разместил информацию о 156 задержанных в столице.

В 16.20 ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании 100 «наиболее активных лиц», «в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства». Ситуацию в городе милиция описывала так: «Сегодня на территории Минска проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек. Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся. Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения».

Вчерашние задержания — самые массовые после 20 декабря прошлого года. Впервые за последние несколько недель была замечена въезжающая в центр Минска техника силовиков. Это могло быть связано с тем, что в первый раз после 6 декабря в телеграм-каналах было предложено единое время выхода на улицы (для создания цепей солидарности). В то же время метрополитен и мобильный интернет функционировали в обычном режиме. Стоит также отметить, что днем единовременного сбора впервые стала суббота, а не воскресенье.

Судя по фотографиям и видеозаписям в соцсетях, протесты проходили в разное время суток. БелаПАН насчитал в столице 49 акций, визуальная информация о которых была размещена в наиболее популярных сетях и телеграм-каналах СМИ и частных лиц, с общим количеством попавших в кадр участников 1.171 (в воскресенье, 17 января, были размещены фото- и видеосвидетельства о 20 акциях с участием 336 человек, попавших в кадр; 10 января — 21 акция, 869 участников; 3 января — 29 акций, 1.015 участников).

Помимо названных городов протестные мероприятия прошли также в Жодино, Новополоцке, Дзержинске, Солигорске, Лиде, населенных пунктах вблизи столицы.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Не менее 150 человек задержано 23 января на несанкционированных акциях в поддержку голодающего 40 дней в тюрьме блогера Игоря Лосика и других политзаключенных.
 
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