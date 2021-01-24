Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х

Источник материала: Onliner

Добро пожаловать в зону, свободную от стеклянных высоток и циклопических торговых центров. В этом материале мы продолжим угадывать знаменитые места Минска на теплых, ламповых слайдах из прошлого. Большинство этих фото сделали наши читатели 10—20 лет назад, не подозревая, какие чувства они вызовут у людей будущего, которые разгуливают по магазинам в респираторных масках и расплачиваются за покупки своими смартфонами. Но будущее наступило, и мы, его жители, озадаченно смотрим на эти карточки. Будьте внимательны, присматривайтесь к деталям, а развернутые ответы с современными фото смотрите по ссылкам под ретроснимками.