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Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х

24.01.2021 08:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Добро пожаловать в зону, свободную от стеклянных высоток и циклопических торговых центров. В этом материале мы продолжим угадывать знаменитые места Минска на теплых, ламповых слайдах из прошлого. Большинство этих фото сделали наши читатели 10—20 лет назад, не подозревая, какие чувства они вызовут у людей будущего, которые разгуливают по магазинам в респираторных масках и расплачиваются за покупки своими смартфонами. Но будущее наступило, и мы, его жители, озадаченно смотрим на эти карточки. Будьте внимательны, присматривайтесь к деталям, а развернутые ответы с современными фото смотрите по ссылкам под ретроснимками.

#1. Вернули вам ваш 2007-й

Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х

Ответ

#2. Фотокарточка из 2000 года

Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х
Фото: Виктор Маковчук

Ответ

#3. Сделано в 2006-м

Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х
Фото: Александр Кутько

Ответ

#4. Переходим к задачкам посложнее. Минск, 2013 год.

Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х
Фото: Павел Ефимов

Ответ

#5. А это — открытка из 2000-го

Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х
Фото: Виктор Маковчук

Ответ

#6. И снова снимок из 2000-го

Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х
Фото: Виктор Маковчук

Ответ

#7. Привет из 2004-го

Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х
Фото: Александр Кутько

Ответ

#8. Фото сделано в 2010 году

Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х
Фото: Андрей, читатель Onliner

Ответ

#9. Вам письмо из 2006-го

Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х
Фото: Вадим Зеленков

Ответ

#10. И закончим снимком 2010 года

Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х
Фото: maps.yandex.by

Ответ

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От редакции. Если у вас сохранились фото из 1990-х — 2000-х с едва узнаваемыми местами Минска, присылайте их на se@onliner.by. Давайте удивим читателей тем, как изменился город!

 
Теги: Минск
 
 
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Добро пожаловать в зону, свободную от стеклянных высоток и циклопических торговых центров. В этом материале мы продолжим угадывать знаменитые места Минска на...
 
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