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Капсула времени. Продолжаем угадывать известные места Минска на снимках 2000-х
Источник материала: Onliner
Добро пожаловать в зону, свободную от стеклянных высоток и циклопических торговых центров. В этом материале мы продолжим угадывать знаменитые места Минска на теплых, ламповых слайдах из прошлого. Большинство этих фото сделали наши читатели 10—20 лет назад, не подозревая, какие чувства они вызовут у людей будущего, которые разгуливают по магазинам в респираторных масках и расплачиваются за покупки своими смартфонами. Но будущее наступило, и мы, его жители, озадаченно смотрим на эти карточки. Будьте внимательны, присматривайтесь к деталям, а развернутые ответы с современными фото смотрите по ссылкам под ретроснимками.
#1. Вернули вам ваш 2007-й
#2. Фотокарточка из 2000 года
Фото: Виктор Маковчук
#3. Сделано в 2006-м
Фото: Александр Кутько
#4. Переходим к задачкам посложнее. Минск, 2013 год.
Фото: Павел Ефимов
#5. А это — открытка из 2000-го
Фото: Виктор Маковчук
#6. И снова снимок из 2000-го
Фото: Виктор Маковчук
#7. Привет из 2004-го
Фото: Александр Кутько
#8. Фото сделано в 2010 году
Фото: Андрей, читатель Onliner
#9. Вам письмо из 2006-го
#10. И закончим снимком 2010 года
Сколько мест вы угадали?
Чтобы сделать свой выбор,
От редакции. Если у вас сохранились фото из 1990-х — 2000-х с едва узнаваемыми местами Минска, присылайте их на se@onliner.by. Давайте удивим читателей тем, как изменился город!
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Добро пожаловать в зону, свободную от стеклянных высоток и циклопических торговых центров. В этом материале мы продолжим угадывать знаменитые места Минска на...
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