До и после. Молодая семья круто преобразила хрущевку за $5300 по курсу

Источник материала: Onliner В начале 2020 года Вадим и Елена купили однокомнатную квартиру в Минске. Ремонта в ней не было очень давно, но ребят это не испугало, даже наоборот: они решили, что все смогут сделать под себя. Сегодня жилье выглядит совершенно иначе, и мы можем оценить результат. Этим рассказом мы продолжаем наш конкурс «Ремонт за копейку», поучаствовать в котором можете и вы. Свои истории присылайте на dm@onliner.by . Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Мы искали квартиру без ремонта с балконом. В один из дней появилось объявление о продаже однокомнатной хрущевки в прекрасном районе за хорошую цену. Через 45 минут мы уже были в квартире, а на следующий день приняли решение — покупаем! Кстати, эта квартира была второй, которую мы смотрели.

Оформлением документов занималось агентство недвижимости «Этажи» со стороны продавца. Все было быстро, четко и понятно, за что им отдельное спасибо! После сделки сразу поехали в квартиру мечтать о ремонте. И теперь мы поделимся с вами своей историей.

Перед началом всех работ мы определились с расстановкой мебели и техникой, которую хотели. Вот что мы имели после покупки: хрущевка после капитального ремонта с новыми деревянными стеклопакетами, новой системой канализации и водопровода, металлической дверью в хорошем состоянии. Вот фото в день покупки:





































Поскольку мы с женой жили в съемной квартире, хотелось поскорее переехать в свою. А по факту от покупки до переезда прошло 2 месяца. С нами переехала стиральная машина и личные вещи, остальное в квартиру предстояло купить. Все работы производили сами — вечерами в будние дни и по выходным. В ремонте помогал мой брат.

Начали с демонтажа комнатной перегородки, старых дверей, снятия краски и обоев со стен. С утилизацией демонтированного не возникло проблем, т. к. во дворе организована площадка для сбора строительного мусора.





Параллельно жена заказала гипсокартон, шпатлевку и наливной пол с доставкой и подъемом на 5-й этаж. Старый газовый счетчик перенесли и заменили на более компактный — обошлось это с работой мастера в 230 рублей. Всю электрику переделали, добавили розетки с учетом расстановки мебели и опустили их вниз. Выключатели также переносили. Розетки и выключатели покупали самые дешевые, отечественные.

К этому времени получили разрешение на перепланировку: для более комфортного пользования ванной комнатой вход в нее из прихожей перенесли в коридор.

Разводку трубопроводов горячей и холодной воды пришлось полностью переделать, поскольку в плане было перенести мойку на кухне, установить посудомоечную и стиральную машины. Инструмент взяли напрокат в магазине, где покупали трубы для воды. Старую ванну демонтировали, т. к. она занимала много места.









Чтобы деревянный пол не скрипел после укладки ламината, все доски прикрутили к лагам шурупами, а затем уложили листы гипсокартона и закрепили его. А дальше началось самое сложное — шпатлевка стен под обои для покраски. По своей неопытности в этом деле мы два раза шпатлевали стены и два раза шлифовали. Но в итоге результатом остались довольны.

На этом этапе квартира преобразилась, и уже все меньше и меньше она напоминала нам ту, которую мы купили. Радости не было предела, но много еще предстояло сделать.





Трубы в ванной зашили фальш-стенкой из гипсокартона и перенесли полотенцесушитель, после чего и приступили к укладке плитки. Этим занимался мой брат. За один день он уложил плитку на пол в прихожей и санузле, а также фартук на кухне, еще за три дня — на стены в санузле.

В это время я занимался шкафом-кроватью. Это была идея фикс. Жена не хотела спать на диване, а в однушке, сами понимаете, и кровать, и диван занимают почти все пространство. Сделал расчеты, чертежи, купил все необходимое: профильную трубу, ламели, краску, газлифт.

















Выбирая материалы для отделки, мы руководствовались двумя правилами: смотреть самые бюджетные варианты, а уже из них выбирать те, которые нравятся.

Душевой уголок размером 80х80 см приобрели за 275 рублей, обои под покраску (ремонтный флизелин) и краску — за 255, ламинат с подложкой — за 425. Холодильник «Атлант» встраиваемый стоил 784 рубля, две двери с фурнитурой и порталом — 384, диван — 800 и матрас для будущей кровати — 190.

До переезда оставалась неделя, за которую мы уложили ламинат, поклеили и покрасили стены, установили и подключили душевой уголок и стиральную машину, собрали диван. На тот момент на ремонт было потрачено 6280 рублей.













Мы переехали, но впереди было еще очень много работы.

Вся мебель сделана из распила ЛДСП и собрана своими силами. Распил заказывали постепенно, как раз после сборки кухни был готов материал для сборки мебели в санузле и прихожей. Шкаф в прихожую обошелся в 200 рублей, стол журнальный — в 80, мебель в ванную — в 350.

Кухню нарисовали с женой за пару вечеров, заказали распил ЛДСП и заплатили 935 рублей — это со столешницей и фурнитурой. На сборку потребовалось три дня. Наша мини-кухня (5,7 кв. м) вместила даже посудомоечную машину, которую купили за 800 рублей. Духовой шкаф и варочная панель обошлись в 740 рублей.

Шкаф-кровать — это то, чего мы ждали больше всего, т. к. привезенные вещи занимали много места. Распил и фурнитура для него стоили 645 рублей, изготовление каркаса с покраской и ламелями — еще 270, газлифт — 75. Натяжные потолки покупали у подруги жены по себестоимости — за 400 рублей, монтировали с братом.





























И вот мы на финишной прямой. Оформили разрешение на установку кондиционера, эта процедура заняла не больше недели. Купили кондиционер за 670 рублей и установили сами. Потребовалось только вызвать мастера, чтобы запустил систему, — еще 40 рублей. В ЦУМе купили материалы для пошива тюля и штор за 270 рублей.

Всего на ремонт мы потратили 4 месяца и $5300, взамен получив бесценный опыт и уютную квартиру для нашей растущей семьи.

Работы Стоимость, руб. Демонтажные работы 57 Чашка по бетону, респиратор, пленка для укрывания, мешки и др. Электрика 157 Провода, розетки, коронка по бетону, подрозетники Сантехника 370 Трубы (вода и канализация), фитинги, прокат паяльника, полотенцесушитель 210 Перенос полотенцесушителя (работа мастера) 160 Стены 915 Штукатурка, шпатлевка, газоблоки, грунтовки, доставка 400 Обои, клей, краска, валик 290 Плитка в ванную 185 Плитка для фартука в кухне 40 Полы 800 Гипсокартон, стяжка пола, плиточный клей, фуга, шурупы 270 Плитка в прихожую 60 Плитка в санузел 45 Ламинат с подложкой 425 Санузел 1295 Унитаз 150 Люк смотровой, вытяжка 45 Душевой уголок 275 Смеситель для душа 270 Умывальник со смесителем и сифон 205 Распил ЛДСП 350 Прихожая 235 Трубка домофона 35 Шкаф 200 Шкаф-кровать 1180 Мелочевка (болты, гайки, отрезные круги, краска) 160 Профильные трубы 50 Газлифт 75 Ламели с латодержателями 60 Матрас 190 Распил ЛДСП, фурнитура 645 Комната 2370 Краска для батарей 25 Диван 800 Двери, фурнитура, портал, плинтуса 485 Распил ДЛСП (стол журнальный) 80 Кондиционер с работой мастера, кронштейны 710 Шторы и тюль 270 Кухня 4151 Мойка, сифон, кран, сушка для посуды, герметик 390 Холодильник 784 Распил ЛДСП, фурнитура, столешница и мелочевка для сборки 935 Духовка, варочная панель 740 Вытяжка с воздуховодом 240 Посудомоечная машина 800 Перенос счетчика и пуск газа с работой мастера 262 Потолки 600 Полотна, светильники, подсветка 400 Люстра в комнату 200 Итого: 12130