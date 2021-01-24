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До и после. Молодая семья круто преобразила хрущевку за $5300 по курсу
Источник материала: Onliner
В начале 2020 года Вадим и Елена купили однокомнатную квартиру в Минске. Ремонта в ней не было очень давно, но ребят это не испугало, даже наоборот: они решили, что все смогут сделать под себя. Сегодня жилье выглядит совершенно иначе, и мы можем оценить результат. Этим рассказом мы продолжаем наш конкурс «Ремонт за копейку», поучаствовать в котором можете и вы. Свои истории присылайте на
Мы искали квартиру без ремонта с балконом. В один из дней появилось объявление о продаже однокомнатной хрущевки в прекрасном районе за хорошую цену. Через 45 минут мы уже были в квартире, а на следующий день приняли решение — покупаем! Кстати, эта квартира была второй, которую мы смотрели.
Оформлением документов занималось агентство недвижимости «Этажи» со стороны продавца. Все было быстро, четко и понятно, за что им отдельное спасибо! После сделки сразу поехали в квартиру мечтать о ремонте. И теперь мы поделимся с вами своей историей.
Перед началом всех работ мы определились с расстановкой мебели и техникой, которую хотели. Вот что мы имели после покупки: хрущевка после капитального ремонта с новыми деревянными стеклопакетами, новой системой канализации и водопровода, металлической дверью в хорошем состоянии. Вот фото в день покупки:
Поскольку мы с женой жили в съемной квартире, хотелось поскорее переехать в свою. А по факту от покупки до переезда прошло 2 месяца. С нами переехала стиральная машина и личные вещи, остальное в квартиру предстояло купить. Все работы производили сами — вечерами в будние дни и по выходным. В ремонте помогал мой брат.
Начали с демонтажа комнатной перегородки, старых дверей, снятия краски и обоев со стен. С утилизацией демонтированного не возникло проблем, т. к. во дворе организована площадка для сбора строительного мусора.
Параллельно жена заказала гипсокартон, шпатлевку и наливной пол с доставкой и подъемом на 5-й этаж. Старый газовый счетчик перенесли и заменили на более компактный — обошлось это с работой мастера в 230 рублей. Всю электрику переделали, добавили розетки с учетом расстановки мебели и опустили их вниз. Выключатели также переносили. Розетки и выключатели покупали самые дешевые, отечественные.
К этому времени получили разрешение на перепланировку: для более комфортного пользования ванной комнатой вход в нее из прихожей перенесли в коридор.
Разводку трубопроводов горячей и холодной воды пришлось полностью переделать, поскольку в плане было перенести мойку на кухне, установить посудомоечную и стиральную машины. Инструмент взяли напрокат в магазине, где покупали трубы для воды. Старую ванну демонтировали, т. к. она занимала много места.
Чтобы деревянный пол не скрипел после укладки ламината, все доски прикрутили к лагам шурупами, а затем уложили листы гипсокартона и закрепили его. А дальше началось самое сложное — шпатлевка стен под обои для покраски. По своей неопытности в этом деле мы два раза шпатлевали стены и два раза шлифовали. Но в итоге результатом остались довольны.
На этом этапе квартира преобразилась, и уже все меньше и меньше она напоминала нам ту, которую мы купили. Радости не было предела, но много еще предстояло сделать.
Трубы в ванной зашили фальш-стенкой из гипсокартона и перенесли полотенцесушитель, после чего и приступили к укладке плитки. Этим занимался мой брат. За один день он уложил плитку на пол в прихожей и санузле, а также фартук на кухне, еще за три дня — на стены в санузле.
В это время я занимался шкафом-кроватью. Это была идея фикс. Жена не хотела спать на диване, а в однушке, сами понимаете, и кровать, и диван занимают почти все пространство. Сделал расчеты, чертежи, купил все необходимое: профильную трубу, ламели, краску, газлифт.
Выбирая материалы для отделки, мы руководствовались двумя правилами: смотреть самые бюджетные варианты, а уже из них выбирать те, которые нравятся.
Душевой уголок размером 80х80 см приобрели за 275 рублей, обои под покраску (ремонтный флизелин) и краску — за 255, ламинат с подложкой — за 425. Холодильник «Атлант» встраиваемый стоил 784 рубля, две двери с фурнитурой и порталом — 384, диван — 800 и матрас для будущей кровати — 190.
До переезда оставалась неделя, за которую мы уложили ламинат, поклеили и покрасили стены, установили и подключили душевой уголок и стиральную машину, собрали диван. На тот момент на ремонт было потрачено 6280 рублей.
Мы переехали, но впереди было еще очень много работы.
Вся мебель сделана из распила ЛДСП и собрана своими силами. Распил заказывали постепенно, как раз после сборки кухни был готов материал для сборки мебели в санузле и прихожей. Шкаф в прихожую обошелся в 200 рублей, стол журнальный — в 80, мебель в ванную — в 350.
Кухню нарисовали с женой за пару вечеров, заказали распил ЛДСП и заплатили 935 рублей — это со столешницей и фурнитурой. На сборку потребовалось три дня. Наша мини-кухня (5,7 кв. м) вместила даже посудомоечную машину, которую купили за 800 рублей. Духовой шкаф и варочная панель обошлись в 740 рублей.
Шкаф-кровать — это то, чего мы ждали больше всего, т. к. привезенные вещи занимали много места. Распил и фурнитура для него стоили 645 рублей, изготовление каркаса с покраской и ламелями — еще 270, газлифт — 75. Натяжные потолки покупали у подруги жены по себестоимости — за 400 рублей, монтировали с братом.
И вот мы на финишной прямой. Оформили разрешение на установку кондиционера, эта процедура заняла не больше недели. Купили кондиционер за 670 рублей и установили сами. Потребовалось только вызвать мастера, чтобы запустил систему, — еще 40 рублей. В ЦУМе купили материалы для пошива тюля и штор за 270 рублей.
Всего на ремонт мы потратили 4 месяца и $5300, взамен получив бесценный опыт и уютную квартиру для нашей растущей семьи.
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В начале 2020 года Вадим и Елена купили однокомнатную квартиру в Минске. Ремонта в ней не было очень давно, но ребят это не испугало, даже наоборот: они решили, что все...
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