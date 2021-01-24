«Идеальный вечер? Когда тебе в ладошку кладут $100 и засыпают». Проститутка о своей работе (18+) (видео)

Источник материала: Onliner «Началось все 6 лет назад, когда мне было 18 — молодая и глупая. В один прекрасный момент мне пришла в голову замечательная идея: почему бы не зарабатывать на занятиях любовью с мужчинами? Причем эта мысль изначально не вызвала никакого отторжения. Так все и началось. Помню первые сто долларов. Я совсем не знала, что делать. Мужчина долго уговаривал меня на секс без защиты, я сопротивлялась. Прошло два часа мучений, но с точки зрения заработка мне показалось: оно того стоило».

— Мне очень нужны были деньги, а принципов не было.

Изначально все началось в родном городе, но потом стало страшно, что могут узнать, и я поехала в Минск. Я сказала своим родителям, что еду учиться и работать.

— Поначалу я работала через интернет, но там ты не видишь, какой человек тебе попадется, — все вслепую. Будет ли это какой-то жестокий человек или, наоборот, чересчур добрый?

Потом я перешла на улицу. На стометровках среди проституток был строгий отбор. Ты не должна быть наркоманом, вором, болеть венерическими заболеваниями, у тебя не должно быть психологических отклонений. И ты должна быть хотя бы чуть-чуть симпатичной.

Если кто-то узнавал, что ты начал употреблять или своровал, — тебе дороги не дадут. Побьют. Это делалось из соображений какой-то внутренней чистоты, чтобы не допускать среди постоянных клиентов распространения заболеваний. И если случилось воровство с заявлением в милицию, то жизни от них не будет.

У нас кого-то вроде сутенера из фильмов не было — каждый работал сам за себя. Некоторые девушки договаривались между собой и ездили на вызовы вместе. Это была скорее дружеская поддержка.

Первого дня своей работы я не помню: холодно, страшно, темно. Непонятные машины. Я и не знала, как дать понять о своей работе, — просто шагала туда-сюда. Потом познакомилась с одной девушкой, второй, третьей — как-то влилась в коллектив, и меня уже перестали гонять.

Разговора о прайсе для клиентов, как правило, не было. Мол, это стоит 3 рубля, а это 10. У нас была стандартная такса — 100 долларов в час. Потом курс резко вырос, и мы быстро сбавили до 50. Это была общая цена, никто не менял ее.

Нашим кино растиражирован такой образ проститутки: девушка на высоких тонких каблуках, в мини-юбке, в сетчатых колготках. Это не так. Все ходили в комфортной для себя одежде. Джинсы, какой-то верх и кроссовки, чтобы было удобно бегать от милиции.

Задержаний у меня было очень много. Суммарно я выплатила государству 3—5 тысяч рублей штрафа и пару месяцев отбыла на «сутках». Если ты попадала в хорошую смену, то тебя сажали в нормальную общую камеру. В плохую смену тебя могли поместить к самым кошмарным бомжам. А из сумки пропадали не то что деньги — даже пачки сигарет, презервативы. Хотя бы косметику не трогали. К сигаретам у некоторых конвоиров было интересное отношение: вызывали тебя в кабинет и предлагали обмен.

Клиентами бывали пьяные вусмерть молодые и средние прожигатели в клубах, бизнесмены на своих машинах для быстрого секса и другие. Запросы у каждого человека разные. И никогда по внешнему виду не поймешь, что ему придет в голову. Даже если предварительно пытаешься договориться о презервативе, душе и т. д. Все равно что-то где-то пойдет не так. Или забудет, или крышу снесет.

Были любители легкого садо-мазо, чтобы унижали именно их. Я не знаю, как они во мне нашли госпожу, но приходилось выдумывать.

Большинство считает, что если покупают девушку на час, то это час секса. Но, во-первых, ни один мужчина, особенно пьяный, не выдержит. Во-вторых, девушка устанет и пошлет вас туда. Был один товарищ, который оплатил час, привез в сауну и требовал целого часа минета с дополнительными функциями. Это все длилось целый долбаный час по будильнику. Я его возненавидела.

Однажды приехала к мужчине в изрядном подпитии. В течение двух оплаченных часов у него ничего не получилось. Я извинилась, поцеловала в щечку и ушла домой. Через несколько часов он перезванивает: приезжай, попробуем еще раз, я все оплачу. Приезжаю, а он вместо оплаты начинает делать какие-то странные вещи: включает камеру, начинает искать какие-то деньги. У меня хватило мозгов не трогать все его шкафчики и самой включить аудио. Потому что он потом подал заявление о том, что я украла у него 4 тысячи долларов, — через месяц ко мне пришли милиционеры. Доказательств не было. Мне дали 10 суток просто за проституцию.

Портрет у проститутки один: ей остро нужны деньги. Она не обязательно наркоманка или алкоголичка. Это потом со временем приклеивается, чтобы забыться и не видеть, что происходит с тобой и вокруг тебя. У нас были девочки, которые днем работали, а проституцией подрабатывали, чтобы позволить себе чуть больше. Мы все мечтали об идеальном вечере, когда тебе в ладошку кладут 100 долларов и просто садятся напротив поболтать. А еще лучше — засыпают.

Что я получила хорошего? Пару красивых фоточек рассветов и закатов, пару смешных анекдотов и умение делать минет, хотя я лесбиянка, а также сломанную ногу, много эмоциональных травм, кучу штрафов, отсутствие образования.

Допускаю, что кому-то везет, как в «Красотке», но это божественное везение. Гораздо чаще бывает криминальная хроника.

Дорогие женщины или мужчины, совет вам: не лезьте, убьет. Идите на 10 ставок уборщиками. Да, это не так денежно и вовсе не престижно, но проституция никогда не даст золотых гор и уважения. Проблема не в общественном клейме или в том, что информация о вашем первом штрафе будет у любой службы безопасности. Просто не стоит калечить свою натуру и психику. Если вы хотите искоренить проституцию, то боритесь не с тем, как девушка продает себя, а с тем, как мужчина ее покупает.

Мои планы на жизнь простые — выплатить кредит, попытаться найти работу и получить хоть какое-то образование, завести еще трех кошек и найти себе девушку. Нет, в проституцию я больше ни ногой. Я этого больше не вынесу, никогда.

Тем временем для новых выпусков «Без лица» мы ищем:

частную няню;

мошенника из 90-х.

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