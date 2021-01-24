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ЪЪ: «Участники российских протестов многому научились у белорусов, но не выучили от них главный урок»
24.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Один из самых популярных политических каналов России подводит итоги протестной субботы.
Москва, 23 января. Фото Алексея Наседкина
— Акции протеста прокатились по всей России. И как бы пропагандисты ни пытались девальвировать всё произошедшее — этот день стал самым значимым политическим событием за долгие месяцы и годы, — пишет
На многих видео можно заметить пожилых людей. Кто знает — может быть даже бабушки из «ядерного электората» Путина стали что-то подозревать, когда посчитали сколько их пенсий нужно сложить, чтобы купить один туалетный ёршик Путину.
Было видно, что участники протестов многому научились у белорусов, но не выучили от них главный урок.
Было довольно много провокаций. Но по счастью всё обошлось без серьёзных травм и увечий.
По всей России на данный момент задержали более 2500 человек. Что дальше? ФБК уже анонсировал продолжение протеста на следующих выходных.
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ЪЪ: «Участники российских протестов многому научились у белорусов, но не выучили от них главный урок»
Один из самых популярных политических каналов России подводит итоги протестной субботы.
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