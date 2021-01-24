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ЪЪ: «Участники российских протестов многому научились у белорусов, но не выучили от них главный урок»

24.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Один из самых популярных политических каналов России подводит итоги протестной субботы.

ЪЪ: «Участники российских протестов многому научились у белорусов, но не выучили от них главный урок»

Москва, 23 января. Фото Алексея Наседкина

— Акции протеста прокатились по всей России. И как бы пропагандисты ни пытались девальвировать всё произошедшее — этот день стал самым значимым политическим событием за долгие месяцы и годы, — пишет ЪЪ. — Людей было много, и они представляли самые разные возрастные и социальные группы.

На многих видео можно заметить пожилых людей. Кто знает — может быть даже бабушки из «ядерного электората» Путина стали что-то подозревать, когда посчитали сколько их пенсий нужно сложить, чтобы купить один туалетный ёршик Путину.

Было видно, что участники протестов многому научились у белорусов, но не выучили от них главный урок.

Было довольно много провокаций. Но по счастью всё обошлось без серьёзных травм и увечий.

По всей России на данный момент задержали более 2500 человек. Что дальше? ФБК уже анонсировал продолжение протеста на следующих выходных.

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Один из самых популярных политических каналов России подводит итоги протестной субботы.
 
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